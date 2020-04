Újabb ralival indul a hét az európai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkedéssel zárták a pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, Ázsiában is erősödnek az irányadó részvényindexek, a befektetők lezárási intézkedések további enyhítése mellett a heti jegybanki kamatdöntésekre figyelnek. Európában is emelkedéssel indult a hét, a DAX több mint 2 százalékot emelkedett a nyitás után. A magyar tőzsdén is jelentősebb emelkedést látunk.