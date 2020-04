Fel-le rángatták Amerikát, végül eséssel zártak a vezető tőzsdék

Emelkednek az amerikai tőzsdék a keddi piacnyitás után, a Dow 1,4 százalékkal került feljebb, míg az S&P 500 1,3 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,9 százalékot erősödött. A befektetők az gazdaság újranyitásával kapcsolatos hírek mellett az amerikai nagyvállalatok gyorsjelentéseire figyelhetnek, valamint továbbra is eső olajárra. Az olajár és a részvénypiac közti divergencia valószínűleg annak tudható be, hogy a befektetők további jegybanki élénkítő intézkedéseket árazhatnak, miután a Bank of Japan már lépett hétfőn, a Fed és az EKB pedig a héten ülésezik.