Fertőtlenítőszereket adományoz a Mol a hátrányos helyzetű közösségeknek

Több mint 15 000 liter Mol Hygi fertőtlenítőt adományoz a Mol több segélyszervezetnek, szociális és gyógyító intézménynek, önkormányzatnak, így például a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és a Magyar Vöröskeresztnek. Rajtuk kívül több vidéki önkormányzat is kap az adományból. A segélyszervezetek központjából az ország különböző pontjaiba osztják szét a termékeket.Kedden érkezett meg a Magyar Máltai Szeretetszolgalat budapesti központjába a kamion, amely leszállította Mol adományát. Több ezer liter Mol Hygi kéz- és felületfertőtlenítő érkezett a központba, ahonnan tovább szállítják azt az ország különböző pontjaira, többek közt az ország hátrányos helyzetű falvaiba, közösségeihez. Múlt hét végén szintén több ezer liter érkezett a Magyar Vöröskereszt központjába, ahonnan országszerte, a megyei szervezeteken keresztül számos intézményhez és szervezethez (pl. Családok Átmeneti Otthona és hajléktalanokat ellátó intézmények) juttatja el a Vöröskereszt a fertőtlenítőket.

A Mol együttműködése a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel két évtizedre nyúlik vissza. A Mol Hygi-adomány ennek az együttműködésnek a legújabb eleme.

Nagy mennyiségű Mol Hygit szállítottunk ki az elmúlt hetekben az egész országban, ennek köszönhetően a stratégiai intézményekben és kiskereskedelmi forgalomban is elérhető már a Mol fertőtlenítője. Ugyanakkor kiemelten fontos nekünk az is, hogy a hátrányos helyzetű falvakhoz, közösségekhez is eljusson ez a fertőtlenítő. Ezért mintegy 15 000 liter Mol Hygit adományozunk több szociális és gyógyító intézménynek, önkormányzatnak, a Máltai Szeretetszolgálatnak és a Magyar Vöröskeresztnek

– mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról számolt be, hogy a fertőtlenítőszert elsősorban a bentlakásos intézményeikben, idősotthonokban, fogyatékkal élő emberek otthonaiban és hajléktalanszállókon fogják felhasználni. Az adomány másik részét pedig a legszegényebb kistelepüléseken zajló programjaik során azoknak a családoknak juttatják el, akik nem tudnak maguknak fertőtlenítőszert vásárolni.

Szociális intézményeink rendszeres fertőtlenítése azok közé az alapvető biztonsági rendelkezéseink közé tartozik, amellyel elsősorban az ellátottaink valamint a munkatársaink és önkénteseink egészségét védjük a járvány alatt. Ebben nyújt most segítséget stratégiai partnerünk, a Mol fertőtlenítőszer-adománya, melynek segítségével továbbra is biztonságosan támogathatjuk közösségeinket

– hangsúlyozta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

