Hamarosan tisztulhat a kép az egyik legfontosabb koronavírus elleni szerrel kapcsolatban

Az elmúlt hetekben több fontos hír is érkezett a Gilead Sciences koronavírus kezelését szolgáló készítményéről, a remdesivirről, miután kiszivárgott, hogy a készítménnyel végzett kínai vizsgálatok alapján nem javult a kezelt betegek állapota, és a készítmény néhány beteg esetében jelentős mellékhatásokat eredményezett. A Gilead készítményével kapcsolatban hamarosan friss információk látnak majd napvilágot, a cég várhatóan még a hét vége előtt közzéteheti az egyik amerikai vizsgálatának eredményeit, amelyet rövidesen további vizsgálatokból származó adatok követhetnek majd.

Záporoznak a hírek a Gilead készítményéről

A múlt héten szivárogtak ki részletek a Gilead Sciences koronavírus kezelését szolgáló készítményéről, a remdesivirről. A vizsgálati eredmények összefoglalóját véletlenül tették közzé az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján, majd a hibát észlelve el is távolították azt. A WHO szerint a kérdéses kézirat szakértői felülvizsgálat alatt áll, a szervezet a végleges verziót várja, mielőtt megjegyzéseket fűz hozzá.

A Financial Times a szóban forgó dokumentum alapján arról írt, hogy a remdesivirrel végzett kínai vizsgálatok alapján nem javult a kezelt betegek állapota, és a készítmény néhány beteg esetében jelentős mellékhatásokat eredményezett. A kutatók a kísérletben résztvevő 237 beteget két csoportra osztották. Az egyik csoportban 158 beteget kezeltek, ők kaptak remdesivirt is, míg a másik csoportban 79 beteget láttak el remdesivir nélkül.

A kiszivárgott információkra reagálva a Gilead közleményt tett közzé, amelyben kiemelték, hogy az első minták túlságosan kis számúak ahhoz, hogy hasznos eredményekre lehessen következtetni. A cég szerint a kísérleteket túl korán állították le, mert nem volt elegendő számú jelentkező, s ez nem tette lehetővé, hogy statisztikailag érdemleges következtetéseket vonhassanak le. A társaság emellett hozzátette, hogy az első kísérletek arra engednek következtetni, hogy a remdesivir jótékony hatással lehet azokra a Covid-19-ben szenvedő betegekre, akiknél még a kór kezdeti szakaszában kezdik meg a kezelést.

Ez után egy jó hír is érkezett a cég készítményével kapcsolatban, miután a Reuters szerint a tervezettnél előbb, akár már május közepén lehetnek eredményei a Gilead Sciences ígéretes koronavírus-gyógyszere, a remdesivir amerikai tesztjeinek, amit a nemzeti egészségügyi intézet (NIAID) végez. Míg a Statnews értesülései szerint a Gilead még a hét vége előtt közzéteheti az egyik amerikai vizsgálatának eredményeit, amelyet rövidesen további vizsgálatokból származó adatok követhetnek majd. Emellett érdemes azt is megemlíteni, hogy a Gilead a vállalati gyorsjelentését várhatóan csütörtökön teszi majd közzé.

Japánban jóváhagyhatják

A japán kormányfő hétfőn jelentette be, hogy várhatóan hamarosan jóváhagyhatják a remdesivirt, az új koronavírus okozta Covid-19 betegség ellen. Abe Sindzó a parlamenti tájékoztatója során csupán annyit árult el, hogy a gyógyászati jóváhagyás valószínűleg rövidesen meglesz.

Bár a kormányfő pontos időponttal nem szolgált, egy kormányzati forrás szerint mindez legkorábban a következő hónapban lehetséges. A remdesivir Japánban az első gyógyszer, amelyet hivatalosan is érdemesnek tartanak alkalmazni a koronavírus ellen.

Az előzményekről

Világszerte immár hárommillió fölé emelkedett a koronavírus fertőzések száma, és a járványban már több mint kétszázezren vesztették életüket. Eközben a nagy gyógyszercégek és a kisebb biotechnológiai társaságok versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják a koronavírus ellen hatásos vakcinát. A Gilead Sciences által fejlesztett remdesivir jelenleg az egyik legígéretesebb gyógyszer a koronavírus kezeléséért folytatott versenyben. A Gilead már januárban elkezdte felpörgetni a készítmény gyártását és tervei szerint 500 ezer adagnyi gyógyszer áll majd bevetésre készen októberre.

A remdesivir nevű hatóanyagot korábban ebola kezelésére fejlesztette ki a Gilead, de nem bizonyult hatékonynak a betegség elleni küzdelemben. A cég a koronavírus ellen is beveti a remdesivirt: a Gilead március elején arról számolt be, hogy a fázis III szakaszban járó vizsgálatoknál a remdesivirrel mérsékelt és súlyos koronavírusos betegeket kezelnek majd, az eredményeket pedig akkor májusra várta a társaság.

A chicagói egyetem kutatóinak jelentését néhány napja tették közzé, amelyből kiderült, hogy gyors javulást mutatott azoknak a koronavírusos betegnek az állapota, akiket a Gilead remdesivir készítményével kezeltek a klinikai tesztjük során. A beszámoló szerint a vizsgált 125 beteg mindegyike napi szinten infúzióban kapta meg a gyógyszert a chicagói egyetem által felügyelt teszt során és volt köztük olyan, akit már egy nap elteltével levehettek a lélegeztetőről.

A korábbi beszámoló alapján a betegek többségét már hat nap után kiengedhették a kórházból, az eredetileg tíznaposra tervezett terápiát csak mindössze három betegnél kellett alkalmazni. A jelentés hozzáteszi, hogy az eredmények ígéretesek, de még várni kell a többi klinikai teszt adataira is, kiemelve, hogy nem volt egy kontrollcsoport, amelyik ugyanezen idő alatt placebót kapott volna a teszt során.

Fontos szint közelében jár az árfolyam

A Gilead Sciences heti grafikonján látható, hogy a 2015-óta tartó csökkenő trendvonalat az árfolyam idén februárban küzdötte le, majd a részvény áprilisban a 80 dolláros ellenállást is áttörte, azonban a 86 dolláros szint közelében már kifulladt az erősödés. A 86 dolláros szint korábban már többször jelentett támaszt és ellenállást is: idáig szúrt le az árfolyam 2014. decemberében, és 2015 augusztusában is, és itt akadt el az emelkedés 2017 szeptemberében, valamint idén márciusban és április közepén is. Az árfolyam jelenleg a 80 dolláros szint közelében jár, amennyiben sikerült felette maradnia, a már említett 86 dolláros szint közelében találjuk a következő ellenállást. A 80 dolláros szintet letörve, a 72-70 dollár közötti zónára érdemes majd figyelni a későbbiekben.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images