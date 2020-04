Már év elején is veszteséges volt a Ford, de a második negyedév lehet csak az igazán csúnya

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Ford kedden számolt be róla, hogy a második negyedévben jelentősen megnőhet a cég vesztesége a világjárvány miatt visszaesett kereslet okán, pedig már az első negyedévben is 2 milliárd dolláros adózott veszteségről számoltak be. Emellett azt is hozzátették, hogy a válság ellenére rendelkeznek a megfelelő likviditással, hogy legalább ezt az évet átvészeljék.