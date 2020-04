Minden nap hétvége, felrobbant a Spotify árfolyama

Kilőtt a Spotify árfolyam miután a cég kedvező gyorsjelentést tett közzé. A válság a legtöbb cég eredményeit alaposan megtépázta, azonban néhánynak éppen, hogy kapóra jött, hogy az emberek otthon maradnak a vírus miatt, ilyen a Spotify is, amelynek üzleti modellje ellenállónak tűnik a válsággal szemben.

A Spotify zene-streaming szolgáltatásának havi aktív felhasználói száma 217 millióról 31 százalékkal 271 millióra nőtt, míg az előfizetők száma hasonló mértékben 100 millióról 31 százalékkal 130 millióra növekedett az első félévben, a tavalyi év hasonló időszakához képest, az elemzők ezzel szemben 128,6 milliót vártak. A társaság árbevétele 1,5 milliárd euróról 22 százalékkal 1,9 milliárd euróra nőtt, a működési veszteség pedig 47 millió euróról 17 millióra csökkent. Bár a reklámbevételek csökkentek, ez csupán kis részét képezi a vállalat árbevételének.

A társaság a jelentésben arról számolt be, hogy a felhasználóinak száma csökkenést mutatott február végén a vírusnak leginkább kitett országokban, mint Olaszország, vagy Spanyolország, azonban az elmúlt néhány hétben ismét növekedést tapasztaltak.

Az emberek zenehallgatási szokásai is megváltoztak a cég szerint, úgy jellemezték a helyzetet, hogy "most minden nap úgy néz ki, mint egy hétvége". Az alkalmazás felhasználása a mobil eszközökön és az autókban visszaesett március utolsó néhány hetében, azonban videojáték konzolokon jelentős növekedést tapasztaltak az első negyedévben. A jelentés szerint az olyan tevékenységek közben, mint a főzés, családdal töltött idő és pihenés közben két számjegyű százalékos volt a növekedés az elmúlt néhány hétben. Emellett azt is megosztották, hogy a felhasználók egyre növekvő számban fordulnak a wellness és meditációs podcastok felé az idegesség és a stressz kezelésére, mindemellett pedig a "chill" zene hallgatása is felpörgött.

A Spotify egyike azon kevés cégeknek, amely számszerűsíthető előrejelzést tudott adni a jövővel kapcsolatban.

A társaság a második negyedévben 133-138 millió prémium előfizetőre számít, míg az elemzők 136,5 millió aktív havi előfizetőt várnak. Árbevétel soron 1,75-1,95 milliárd euróra számít a cég, ami az elemzők által előrejelzett 2,02 milliárd euró alatt van.

2020-ra a cég lecsökkentette az árbevétel várakozásait 7,65-8,05 milliárd euróra a korábbi 8,08-8,48 euróról, ezt a devizahatások és az alacsonyabb reklámbevétel várakozásokkal indokolták.

A Spotify árfolyama valósággal kilőtt a jelentés után, 17 százalékos pluszban is járt, ahonnan kicsit visszahúzták 14 százalékra.

Címlapkép: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images