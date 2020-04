Koronavírus: májustól enyhítenek a korlátozásokon a nyugat-balkáni országokban

Péntektől tovább enyhülnek a korlátozó intézkedések a nyugat-balkáni országokban, eltörlik például a hétvégi kijárási tilalmat, a maszk és a kesztyű viselését viszont továbbra is javasolják a szakértők.

Szerbiában egy nap alatt 8497-ről 8724-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A korábban a május elsejei hétvégére tervezett négynapos kijárási tilalom helyett csak magán a munka ünnepén lesz teljes tiltás, így csütörtök 18 óra és szombat 5 óra között tilos a Szerbiában élőknek az utcára lépniük. A szerb elnök bejelentette, várhatóan a jövő hét végén megszüntetik a szükségállapotot.

A szerb kormányt és az államfőt is sok bírálat érte az igen szigorú korlátozó intézkedések bevezetése miatt, például azért, mert teljes hétvégi kijárási tilalmat vezetett be, és 18 és 5 óra között hétköznapokon is tiltja az otthonelhagyást.

Az elégedetlenség egyre nőtt, és hétfő óta, este nyolc óra öt perckor sokan az ablakokba és erkélyekre állva sípokat fújva, lábasokat verve keltenek zajt a kormány elleni tiltakozásként. A lábasok ütögetése nem új elem Szerbiában, a kilencvenes évek végén a diktátornak is nevezett Slobodan Milosevic akkori jugoszláv elnök ellen tüntettek ugyanígy.

Koszovóban az utóbbi 24 órában 790-ről 799-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

Albin Kurti távozó miniszterelnök szerint az államfő és az új miniszterelnök-jelölt megsérti az alkotmányt, szerinte ugyanis nem lehet új kormányt alakítani úgy, hogy a választás győztesét kihagyják belőle, még akkor sem, ha a párt miniszterelnöke elbukott a bizalmi szavazáson. Albin Kurti ezzel arra utalt, hogy az államfő a tavalyi választás "második helyezett" pártját kérte fel kormányalakításra Albin Kurti bukása után, holott Kurti szerint pártjának, az Önrendelkezésnek (Vetevendosje) lett volna joga új kormányfőt javasolni. A távozó miniszterelnök bejelentette, az alkotmánybírósághoz fordul.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Hashim Thaci államfő minden elővigyázatossági intézkedést mellőzve utazgat külföldre, visszatérve pedig nem vonul karanténba, ezzel rossz példaként szolgál a koszovói állampolgárok számára.

Észak-Macedóniában szerdáról csütörtökre 1421-ről 1442-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A nyugat-balkáni országban is rövidebb kijárási tilalom lesz érvényben a hétvégén, mint korábban. A teljes tiltás helyett pénteken, szombaton és vasárnap is 14 és másnap reggel 5 óra között lesz tilos az utcán tartózkodni. Az utcán mindenkinek kötelező a maszk és a kesztyű viselése.

Montenegróban két napig nem regisztráltak új fertőzöttet, csütörtökre azonban egy új esetet vettek nyilvántartásba, így járvány kezdete óta 322 fertőzöttet regisztráltak. Az Adria-parti államban újra engedélyezett a szabadtéri sportolás és a parkok használata. A parlament várhatóan hamarosan módosít a 2020-ra tervezett költségvetésen, amire a koronavírus-járvány gazdasági következményei miatt van szükség.

Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 1651-ről 1677-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Előzőleg, keddről szerdára Boszniában kiugróan sok, 86 új fertőzöttet regisztráltak, ami a szakemberek szerint annak a következménye, hogy az ország elkezdett lazítani a korlátozó intézkedéseken. Míg korábban a 65 éven felülieknek és a 18 éven aluliaknak tilos volt az utcára lépniük, hétfőtől engedélyezték, hogy néhány órára kimehessenek.

Az ország főként szerbek lakta részének, a boszniai Szerb Köztársaságnak az egészségügyi minisztere szerint az emberek a tiltások enyhítésével egy időben már az elővigyázatossági intézkedéseket sem tartják be, mert úgy vélik, lecsengett a járvány, és éppen ezért növekedhetett meg a fertőzöttek száma. A többségében bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderációban az éjszakai kijárási tilalom eltörlését követően nőtt meg jelentősen az új fertőzöttek száma. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint, ha a hétvége után is maradnak a magas számok, újra szigorítanak a korlátozásokon.

Címlapkép forrása: Nikola Krstic/NurPhoto via Getty Images