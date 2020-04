Március végén roppant meg a McDonald’s

2020 még jól indult, januárban és februárban is nőtt a McDonald's bevétele, március közepétől azonban beütött a koronavírus-járvány, és márciusban már több mint ötödével zuhant a vállalat bevétele. Éttermeket kellett bezárni, és a fogyasztói szokások is alaposan átalakultak. Áprilisban sem javult a helyzet.

2019-ben erős teljesítményt nyújtott a McDonald’s, és 2020 január és február is beleilleszthető ebbe a trendbe, de a globális koronavírus-járvány jelentősen alaposan rombolta a működésünket, a vállalat továbbra is kihívásokkal teli és kiszámíthatatlan környezetben működik,

kezdte a befektetőknek szóló beszámolót a vállalat elnök-vezérigazgatója, Chris Kempczinski.

A vállalat januárban és februárban még jó eredményeket ért el, márciusban azonban jelentősen csökkent a vállalat bevétele és profitja, ami az egész negyedévre rányomta a bélyegét, a McDonald’s világszerte éttermeket zárt be, több országban csökkentette működését, és a járvány kitörése óta a fogyasztói szokások is alaposan megváltoztak. Április 8-án a vállalat arra kényszerült, hogy visszavonja a 2020-as és a hosszútávú tervét is, a járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság miatt.

Jelenleg a vállalat 38 984 éttermének 75 százaléka van nyitva, a cég elsősorban a drive, a kiszállítás és az elvitel szolháltatásokra fókuszál. Átmenetileg Franciaországban, Nagy-Britanniában és Olaszországban is sor került étterembezárásokra, Kínában pedig az éttermek negyedét már február elején bezárták. Április 30-i állapot szerint az amerikai éttermek 99 százaléka van nyitva, azok az éttermek, amelyek bezártak, gyakorlatilag a lokációjuk miatt nem működnek, például bevásárlóközpontok bezárása miatt, a többi étterem elsősorban drive thru szolgáltatásra állt át. Kínában már az éttermek 99 százaléka van nyitva, de a kereslet még nagyon alacsony. A brazil étterek 65 százaléka van nyitva. Általában igaz, hogy az éttermek a helyi szabályokhoz, korlátozásokhoz igazodva tartanak nyitva.

A McDonald’s előző időszakkal összehasonlítható árbevétele januárban és februárban még 7,2 százalékkal nőtt, majd jött a március és a koronavírus, és a vállalat globális árbevétele 22 százalékkal zuhant, elsősorban a március második fele volt ijesztően gyenge, így a negyedév egészében 3,4 százalékos volt a visszaesés, az összehasonlítható bevételekben. Globálisan az árbevétel 6 százalékkal 4,7 milliárd dollárra csökkent, az adózott eredmény 17 százalékkal 1,1 milliárd dollárra esett, az egy részvényre jutó eredmény 15 százalékkal 1,47 dollárra csökkent.

A menedzsment szerint a március második felében látható visszaesés folytatódott áprilisban is, és várhatóan egészen addig nyomás alatt lesznek a bevételek, amíg világszerte fel nem oldják a korlátozó intézkedéseket.

A McDonald's részvénye idén jól tartja magát, csupán 5 százalékot esett az árfolyam.

