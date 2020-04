Soha nem láttunk még akkora visszaesést, mint ami most jön az okostelefonok piacán

A globális okostelefon-gyártás rekord mértékben, 16,5 százalékkal 287 millió darabra eshet vissza a második negyedévben az előző év hasonló időszakához képeset, miután a koronavírus rányomja a bélyegét a keresletre, amit nem tud ellensúlyozni, hogy a beszállítói láncok újraindulnak a több hetes lezárás után, írja legfrissebb elemzésében a TrendForce.

A Samsung és az Apple továbbra is megőrzi az első és a harmadik helyét, azonban az előrejelzés szerint veszítenek majd a piaci részesedésükből a kínai riválisok javára, írta a kutatócég csütörtökön. Már az első negyedévben is 10 százalékos volt a visszaesés globálisan, amikor a vírus végigsöpört Kínán, majd átterjedt Európára és az Egyesült Államokra is. A TrendForce visszavágta az éves kibocsátási előrejelzését is 1,24 milliárd darab okostelefonra, ami a 2019-es 1,35 milliárdhoz képest 11,3 százalékos visszaesést jelent.

A világjárvány mostanra érezteti a hatását az okostelefonok keresleti oldalán

– írta a TrendForce.

Az Apple, amely csütörtökön teszi közzé legfrissebb negyedéves számait, lecsökkentett az iPhone 11-es készülékek árát Kínában, az egyetlen piacon, ahol a cég boltjai nyitva vannak. Emellett egy 399 dolláros iPhonet is piacra dobott a cég, annak reményében, hogy vevőre talál majd a legyengült gazdaságban. A TrendForce az iPhone gyártás közel 9 százalékos visszaesésére számít, nagyjából 38 millió legyártott készülékre az első negyedévben, valamint további 2 millió darabos csökkenésre a második negyedévben. Az TrendForce szerint az Apple piaci részesedése az első negyedéves 13,5 százalékról 12,6 százalékra eshet vissza majd a második negyedévben.

Az elemzés szerint a Samsung esetében 3 százalékponttal 20,3 százalékra esik majd vissza a cég piaci részesedése a második negyedévben.

A kínai márkák folyamatosan nyomást gyakorolnak a Samsungra a délkelet-ázsiai és indiai piacon

– írta a cég. Szerdán a dél-koreai tech óriás jelentős visszaesésre figyelmeztetett mobiltelefon üzletágban a második negyedévben.

A várakozások szerint a Huawei, amelynek árbevétel növekedése drasztikusan lelassult az első negyedévben, a második negyedéven 48 millió készüléket gyárthat majd, ami 2 millióval lenne több, mint az első negyedévben, ez pedig a Kínai kereslet visszapattanásának lehet majd betudható, írja a TrendForce.

Az olyan Kínai cégek, mint a Xiaomi, Oppo, és Vivo mind piaci részesedést fognak szerezni a második negyedévben, a Vivo pedig az egyetlen olyan cég volt a hat legnagyobb gyártó között, amely esetében nőtt a volumen az első negyedévben, azonban azt is hozzátette a TrendForce, hogy ez megváltozhat a délkelet-ázsiai és indiai gazdaságlezáró intézkedések fényében.

