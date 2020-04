Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az MVM és a Budapesti Értéktőzsde

Hosszú távú, öt évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az MVM Csoport és a Budapesti Értéktőzsde. A két szervezet közös célja a magyar gazdaság fenntartható fejlesztése, illetve a gazdasági növekedés környezeti, társadalmi és vállalatirányítási aspektusainak fokozott érvényesítése.

A megállapodást az MVM Csoport részéről Kóbor György elnök-vezérigazgató és Sum János gazdasági vezérigazgató-helyettes, a BÉT részéről pedig Végh Richárd vezérigazgató és Máté-Tóth István vezérigazgató-helyettes írták alá.

A BÉT-tel, mint a hazai tőkepiac központi szereplőjével való együttműködés kitűnő alapot nyújt a stratégiánk finanszírozási lehetőségeinek feltérképezéséhez, annak tágításához. A két szervezet tevékenysége közti szinergiák kiaknázása pedig össztársadalmi szinten is számottevő eredményeket produkálhat, elsősorban az üzletileg, környezetileg és társadalmilag egyaránt fenntartható befektetések területén. Ugyanakkor kiemelt célunk a több mint 60 tagvállalatból álló MVM Csoport tőzsdeképes szintre emelése, vagyis ennek a magas szintű pénzügyi és gazdasági érettségnek az átfogó megvalósítása

– mondta az aláírás kapcsán Kóbor György, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója.

Az együttműködés kiterjed az MVM Csoport energiapiaci stratégiájának egyes finanszírozási kérdéseire, az MVM Csoport által követett környezeti, szociális és társaságirányítási célok tőkepiaci finanszírozásának elősegítésére, valamint a BÉT tulajdonában álló, elszámolóházi tevékenységet folytató intézmények energiakereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatásainak fejlesztésére is.

A Budapesti Értéktőzsde az állami vállalatok tőzsdei megjelenését olyannyira fontosnak tartja, hogy ez a stratégiánk egyik kiemelt eleme is. De nem csupán a velük való együttműködés, hanem a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is figyelembe vevő, úgynevezett ESG-befektetések támogatása is egyre fontosabb a számunkra. Az MVM Csoport meghatározó szerepet tölt be Magyarország gazdaságában és energiaellátásában, és meggyőződésem, hogy a vállalatcsoport a BÉT szolgáltatásaival tovább tudja erősíteni a pozícióját

– tette hozzá Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

Az MVM Csoport és a BÉT az együttműködés keretében a kölcsönös információcsere mellett népszerűsíthetik egymás szakmai-tudományos kezdeményezéseit és programjait, és vállalják a hazai tőkepiaci és vállalati kultúra, valamint a stratégiai gondolkodás fejlesztését.

Címlapkép: MTI/Sóki Tamás