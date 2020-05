Elon Musk ámokfutása: elképesztő üzenetekkel sokkolt a Twitteren

Elon Musk legutóbbi Twitteres ámokfutása után a Tesla részvényárfolyama több mint 10 százalékot zuhant pénteken, miután a cég vezére arról írt, hogy szerinte túl magas a társaság részvényárfolyama. Azonban Elon Musk emellett további vad Tweet-eket is közzétett még.

Elon Musk legutóbb egyik Twitter-üzenetében arról írt, hogy véleménye szerint túl magas a Tesla részvényárfolyama. Elon Musk bejegyzésére azonnal reagáltak is a befektetők, az árfolyam néhány perc leforgása alatt hatalmasat zuhant, a Tesla 10,3 százalékos eséssel zárta a pénteki kereskedést, az elektromosautó-gyártó piaci kapitalizációja 14 milliárd dollárral csökkent.

Tesla stock price is too high imo — Elon (Musk) May 1, 2020

Itt még azonban nem volt vége a napnak, és további vad Tweet-ek következtek, Elon Musk arra szólított fel, hogy adják vissza az emberek szabadságát.

Now give people back their FREEDOM — Elon (Musk) May 1, 2020

Majd azt is bejelentette, hogy szinte minden fizikai vagyontárgyától megválik majd, beleértve a házát is.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon (Musk) May 1, 2020

Elon Musk továbbá amiatt is aggódhatott, hogy a barátnője mérges rá.

My gf is mad at me @Grimezsz — Elon (Musk) May 1, 2020

A Tesla vezére emellett a tudat fényének elhalása miatti dühének is hangot adott a Twitteren.

Rage, rage against the dying of the light of consciousness — Elon (Musk) May 1, 2020

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images