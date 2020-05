Nagyot emelkedett a héten az OTP és a Magyar Telekom is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hatalmasat emelkedett a héten az OTP, míg a Magyar Telekom is magabiztos erősödéssel fejezte be a hetet. A hazai blue chipek technikai képe alapján a folytatás is mozgalmasnak ígérkezik, megnéztük, hogy mire érdemes majd figyelni az előttünk álló hét folyamán.