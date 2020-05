Egyre nagyobb az esés az európai tőzsdéken

Ha volt szektor, amit alaposan megtépázott a globális koronavírus-járvány miatt bekövetkezett válság, az az autóipar. Világszerte egymás után álltak le a gyárak, zártak be a kereskedések, nem csak a gyártás, de az értékesítés is zuhant. A válság az árfolyamokon is mély nyomot hagyott, nagyot esett az autóipari cégek, így a három nagy német autógyártó, a BMW, a Daimler és a Volkswagen árfolyama is, olyan mélyre esett a részvények árazása, amilyenre az elmúlt két évtizedben csak ritkán láttunk példát. Megnéztük, mi történt az elmúlt hónapokban a német autógyártók árfolyamával, hogy néz ki az árazás, mit gondolnak az elemzők, és milyen technikai szintekre érdemes figyelni.