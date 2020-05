Idén részt vesz a Wing az MNB vállalati kötvényvásárlási programjában

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben elindult Növekedési Kötvényprogramjában a Wing az idei évben részt kíván venni. A kibocsátandó kötvényei a Scope Ratings 2020. május 6-án nyilvánosságra hozott aktuális értékelése alapján BB- minősítést kaptak, így a vállalat megfelel az MNB vállalati kötvényvásárlási programja belépő feltételeinek. A kötvényprogram során bevonni kívánt forrásból a Wing tovább folytatná befektetési portfoliójának bővítését – derült ki a társaság közleményéből.

A Wing Zrt., Magyarország vezető, és egyben jelentős régiós jelenléttel bíró ingatlanfejlesztő vállalkozása az idei évben részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank tavaly útjára indított Növekedési Kötvényprogramjában. A részvétel feltétele a pályázó vállalatok kötvényeinek legalább B+-os minősítése. A Scope Ratings 2020. március-áprilisban, a koronavírus-járvány (Covid-19) tetőzése és az emiatt legnagyobb fokra ugró gazdagsági bizonytalanság közepette elvégezte a vállalat aktuális hitelminősítését és a 2020. május 6-án nyilvánosságra hozott értékelése alapján a Wing teljesítette a részvételhez szabott feltételt, ugyanis míg a vállalat maga B+ stabil, addig kötvényei BB- minősítést szereztek, ami lehetővé teszi a Wing számára, hogy részt vehessen az MNB által indított Növekedési Kötvényprogramban. A kötvényprogram során bevonni kívánt forrásból a Wing tovább folytatná befektetési portfoliójának bővítését.

A pozitív értékelés több tényezőnek köszönhető: a Wing piaci pozíciójának, az általa fejlesztett és tulajdonolt magas minőségű és diverzifikált ingatlanportfolió és az épületeket hosszú távon bérlő nemzetközi vállalatok mellett a professzionális cégvezetés játszották a fő szerepet. Ezzel párhuzamosan, a Scope Ratings figyelembe vette, hogy a vezető lengyelországi ingatlanfejlesztő, az Echo Investment többségi tulajdonrészének megvásárlásával a cégcsoport regionális szinten is megjelent, egyúttal a vásárlással megnőtt a vállalat hitelaránya.

A Wing az elmúlt években a magyar ingatlanpiac egyik vezető, immáron jelentős régiós jelenléttel is bíró szereplőjévé vált, amely mára minden ingatlanpiaci szegmensben jelen van. A fókuszterületet jelentő irodaházak mellett, ipari ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, szállodák és lakóparkok is a portfoliója részét képezik. Legújabb fejlesztései közé tartozik többek között a Telekom székház, az Ericsson székház vagy az ibis Styles Budapest Airport Hotel. A vállalat pozitív kilátásait is megemlíti a riport, ugyanis az elmúlt években gyors növekedést produkáló ingatlanfejlesztő, a várakozások szerint, az elkövetkező időszakban további fejlődés előtt áll.

