Szijjártó Péter is reagált a BMW debreceni gyárépítésének elhalasztására

Ma jelentette be a BMW vezetése, hogy a koronavírus-járvány miatt minden futó projektet felülvizsgálnak, a debreceni BMW-gyár átadása egy évet csúszik. A hírre Szijjártó Péter is reagált.

Ma délelőtt tartották a BMW első negyedéves gyorsjelentését követő sajtótájékoztatót, ahol a vállalat vezetői beszéltek a következő hónapok fókuszterületeiről, és arról, hogy minden beruházást felülvizsgálnak, a Debrecenben tervezett üzem átadását pedig egy évvel elhalasztják.

A hírre Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is reagált, Facebook-oldalán arról írt, hogy a BMW továbbra is elkötelezett a debreceni gyárépítés mellett, és a gyár építési munkálatai már most is zajlanak.

A Szijjártó Péter által leírtak és a sajtóban, így a Portfolio-n is megjelent hírek nem állnak egymással ellentétben, a debreceni beruházás már valóban elindult, folynak a munkálatok, de a BMW koronavírus miatt kialakult helyzetre reagálva a beruházási költségek alacsonyan tartása miatt halasztja a magyarországi üzem építését.

Időközben a BMW magyarországi kommunikációja is reagált a hírre, ők megerősítették, hogy a BMW továbbra is elkötelezett az új, magyarországi gyáregységével szemben, ugyanakkor kiemelték azt is, hogy a jelenleg kialakult koronavírus járványhelyzet feltételezéseik szerint hatással lesz a debreceni építkezési munkálatokra, így azok lelassulhatnak.

A BMW Group továbbra is elkötelezett az új, magyarországi gyáregységével szemben. A vállalat debreceni gyárának megépítése a BMW Group hosszú távú növekedési törekvéseit támasztja alá

– emelte ki Salgó András.

