Zsiday: úgy tűnik, hogy a korábbi következtetésem téves volt

Zsiday Viktor egy korábbi írásában azt fejtegette, hogy már nem sokáig tartható fenn a részvénypiaci emelkedés, a tegnapi blogbejegyzésében viszont már azt írja a szakember, hogy egyre inkább úgy tűnik, a korábbi következtetése téves volt, és az sincs kizárva, hogy új csúcsra mennek a részvénypiacok.

Fenntartható-e a részvénypiaci emelkedés? – tette fel a kérdést Zsiday Viktor a blogján még április 23-án, és a válasza akkor az volt, hogy attól tart, nem sokáig. Azért nem, mert a vírushelyzet nem jól lett kezelve, nincs megoldva, és újabb problémákat fog okozni. mivel nem követtük azoknak az országoknak a receptjét akik valamennyire sikeresek voltak (Kína, Tajvan, Korea), ezért a 2020-as évben a járvány fog uralni mindent Európában és USA-ban is. Ebből nem lesz így V alakú fellendülés, hanem egész éves szenvedés, sok gazdasági kárral, és halottal. A befektetők azt hiszik, hogy az élet nyártól lassan visszatér a rendes kerékvágásba, Zsiday akkor azt írta, attól tart, a befektetők tévednek, és ha tévednek, akkor ez a befektetési termékek árában is meg fog nyilvánulni.

A rali azonban azóta folytatódott, az S&P 500 április 23 óta közel 5 százalékot emelkedett, és egyelőre nem úgy tűnik, mint ha elfogyna a lendület a részvénypiacokon.

Most új blogbejegyzéssel jelentkezett a befektetési szakember, amiben arról ír, hogy az áprilisi írására nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, ami már önmagában is gyanús, mert ez általában azt jelzi, hogy ő téved, a piacok ugyanis úgy működnek, hogy ha nagyon sokan meg vannak győződve arról, hogy mi fog történni, akkor annak az ellenkezője következik be.

Ráadásul nem csak Zsiday írására érkeztek pozitív kommentek, de az amerikai részvénypiaci hangulatot elég jól mutató AAII befektetői felmérés is olyan mélyponton van, ami egyrészt nagyon ritka, másrészt utána szinte mindig tartós, nagy emelkedés következik.

A ralit az is támogatja, hogy olyan mennyiségű pénz került a gazdaságba, és annyira alacsonyak mindenhol a kamatok, hogy a részvénynek szinte nincs alternatívája.

Ha örökre nulla százalék a kamat, akkor simán lehet, hogy a részvények többet érnek, mint mondjuk egy éve, hiszen hiába lesz kevesebb a profitjuk a cégeknek, az árazásuk megnő(het akár jelentősen is).

Ha örökre nulla a kamat, és dől a pénz a gazdaságba, akkor mindennek fel kell értékelődnie a devalválódó pénzhez képest. Ez nem csak pár éves távon lehet fontos, de lehet, hogy már rövidebb távon is meghatározó.

Szintén fontos lehet, hogy az elmúlt napok adatai alapján a legtöbb országban április közepe-végére úgy tűnik megtanulták az emberek, hogy lehet maszkkal együtt élni, hogyan kell a lehető legjobban valamiféle távolságtartás mellett majdnem normálisan létezni, és ez jelentősen lecsökkentette a vírus terjedését, akár bőven 1 alá is víve a reprodukciós rátát (0,6-0,7-0,8 országtól függően). Így könnyen elképzelhető, hogy még a nyitás után sem megy jelentősen 1 fölé a ráta (de legalább 3-4 hét mire ez valójában kiderül). A tesztelés terjedése, az egyre jobb és nagyobb számban gyártott tesztek szintén segíthetnek a terjedés lassításában, azaz akár növekvő kontaktusszám esetén is alacsonyabb maradhat a terjedés ha jól szűrünk – és sok országban komoly tesztelő/kontaktuskutató csoportokat állítanak fel, tehát van erre is remény. Emellett az új terápiák is segíthetnek a betegség súlyosságának csökkentésében (bár a fertőzékenységre nem hatnak).

Összességében tehát lehet, hogy a nyarat viszonylag problémamenetesen le lehet zavarni, és ráadásul irgalmatlan pénzbőség van a piacokon.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a korábbi következtetésem téves volt, és bár gazdaságilag továbbra is tartósan nehéznek, szenvedéssel telinek látom a 2020-as évet, és nagy valószínűségét látom egy új, őszi fertőzési hullámnak, könnyen lehet, hogy a nyári megnyugvás és pénzbőség hatására a részvénypiacok is kapnak még több hét, akár több hónap haladékot,

ismeri el Zsiday.

Az igazán szép az lenne, ha új csúcsra mennének. Ez sincs kizárva – tekintetbe véve az elképesztően pesszimista piaci hangulatot és irgalmatlan pénzáradatot, írja a szakember.

