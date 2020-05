A Twitter megjelöli a félrevezető koronavírus-üzeneteket, akkor is, ha Donald Trump írta őket

A Twitter bejelentette, hogy figyelmeztető jeleket és figyelmeztető üzeneteket fog alkalmazni azoknál a koronavírussal kapcsolatos Twitter-üzeneteknél, amelyeknél felmerül, hogy félrevezető a tartalmuk.

Az új rendszer már hétfő óta működik, a cél az, hogy eligazítsa a felhasználókat, és további magyarázatot, tisztázást nyújtson a Twitteren böngészőknek félrevezető tartalmakkal kapcsolatban.

Yoel Roth, a Twitter oldalintegritásért felelős vezetője szerint akár Donald Trump tweetjeire is vonatkozik az új szabály, a hivatalos indoklás szerint mindenkire vonatkoznak az új jelölések, akár a világ vezetőire is, így akár Donald Trumpra is, aki az egyik legaktívabb politikus a Twitteren.

Our goal is to make it easy for people to find credible information on Twitter. Today, we're introducing new labels and warning messages on harmful misleading information — beginning with misleading discussions about . #COVID19