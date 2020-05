Az autózás jövőjét formáló cégbe fektet a Lead Ventures

Újabb, ezúttal 3 millió eurós befektetést hajt végre a közép-kelet-európai régióban a Lead Ventures. A scaleupok finanszírozására specializálódott kockázati tőketársaság ezúttal egy az autósok hétköznapjait és a biztosítótársaságok jövőjét egyaránt befolyásoló insurtech társaság, az Amodo fejlődését segíti. A horvát illetőségű vállalkozás által fejlesztett, az úgynevezett felhasználás alapú biztosítások bevezetését támogató telematikai platformot már világszerte több neves biztosítótársaság alkalmazza – derült ki a társaság közleményéből.

Gyökeresen megváltoztathatja az autósok mindennapjait a horvát Amodo által fejlesztett telematikai platform. Egy erre alapuló applikációt letöltve ugyanis például a sofőr okostelefonja képes rengeteg, a vezetéshez kapcsolódó adatot (tartózkodási hely, sebesség, kanyarodási, gyorsítási és fékezési adatok stb.) összegyűjteni. Az összegyűjtött információkat egy analitikai szoftver dolgozza fel és küldi el a vezetőnek, aki így pontosan tisztában lesz azzal, mennyire biztonságosan, mennyire energiatakarékosan vezet. Sőt. Saját eredményeit összehasonlíthatja más felhasználókéval, így láthatja, miben jobb és miben tud fejlődni a közösség más tagjaihoz képest.

A biztosítótársaságok lehetnek a leginkább érdekeltek egy ilyen applikáció bevezetésében, miután a vezetői viselkedés az egyik legmeghatározóbb faktor a gépjárműbiztosítások kockázati elemzésében. A megoldás ugyanis nem csak az autósok mindennapjait, de a nekik különféle biztosításokat kínáló társaságok üzletpolitikáját is felforgathatja. Az Amodo platformja remek alapot jelent egy mostanában világszerte terjedőben lévő új termék, a felhasználás alapú biztosítás (Usage Based Insurance, UBI) piaci bevezetésére. A felhasználás alapú biztosítás egyre növekvő népszerűsége annak köszönhető, hogy a termék számos előnnyel bír mind a gépjármű biztosítók, mind pedig a gépjárműtulajdonosok számára.

Például az Amodo platformja által gyűjtött adatokon alapuló, egyedi árazási és termékfejlesztési megoldásoknak köszönhetően a felhasználási időhöz, megtett távolsághoz vagy akár a vezetési stílushoz köthető biztosítási termékeket lehet kialakítani. A biztosítók így alacsonyabb kockázati besorolású ügyfélkört alakíthatnak ki, a felhasználók pedig csökkenthetik gépjárműbiztosítási kiadásaikat. A széleskörű felhasználói adatgyűjtésnek köszönhetően mód nyílik további termékek fejlesztésére és értékesítésére, valamint a biztosítási csalások visszaszorítására is. A felhasználás alapú biztosítások elterjedése ráadásul közvetett módon javítja a vezetési biztonságot és mérsékelheti az üzemanyag fogyasztást.

A felhasználás alapú biztosítások piaca évről évre komoly növekedést mutat a világon. Jelenleg 55 országban 417 különféle felhasználás alapú biztosítási termékre több mint 25 millió szerződést kötöttek az ügyfelek. A legtöbb nagy biztosítótársaság indított vagy tervez indítani ehhez hasonló szolgáltatásokat. A várakozások szerint 2025-re 95 milliárd dolláros bevétel származik majd az ilyen típusú termékekből, az évenkénti növekedés 18 százalékra becsülhető.

A 2018-ban indított, és Magyarországon, illetve Közép-Kelet Európában 100 millió eurót befektetni kívánó Lead Ventures Zrt. a gyorsan bővülő piac miatt látott fantáziát a horvát Amodo-ban. „Úgy döntöttünk, hogy 3-5 éves időtartamra összesen 3 millió eurót fektetünk a társaságba. Az Amodo egy gyorsan fejlődő, innovatív társaság, amelyik már bizonyított a felhasználás alapú biztosítások piacán. Több komoly szereplőt is az ügyfelei között tudhat, mint például a AIG, Porsche Bank, P&V, vagy a Triglav. A társaság mostanra érte el azt a fejlettségi szintet, hogy megfelelő tőkeellátottság mellett új piacokra léphessen be és kiterjeszthesse vevőkörét. Az Amodo további növekedéséhez szükséges egy új fejlesztői központ létrehozása, amelyet Közép-Kelet-Európa valamelyik nagyvárosában tervezett létrehozni. A választásuk, nem utolsó sorban a Lead Ventures Zrt. befektetésének köszönhetően végül Budapestre esett, így a termékfejlesztést a magyar fővárosban fogják végezni " - hangsúlyozta Haszonics Balázs, a Lead Ventures Zrt. pénzügyi igazgatója, aki a befektetésnek köszönhetően az Amodo igazgatóságába is bekerült. A Lead Ventures kezelésében álló, a Mol és az Eximbank befektetésével működő Enter Tomorrow Europe tőkealap által biztosított új forrást az Amodo többek között a budapesti fejlesztőközpont létrehozására fordítja.

A 2013-ban alapított, horvátországi központú Amodo eddig összesen mintegy 1,2 millió jármű összesen több mint 1 milliárd kilométer megtett útjának adatát dolgozta fel. Az Amodo teljeskörű, marketing és értékesítési funkciókat is tartalmazó megoldásokat kínál ügyfelei számára.

"Az Amodo az elmúlt hat évben öt kontinensen, 18 országban, több mint 25 terméket hozott létre nagy nemzetközi biztosítótársaságok számára. A következő években további dinamikus növekedést tervezünk, 2023-ra szeretnénk megnégyszerezni ügyfélkörünket. Technológiai és üzleti fejlődésünkhöz, a további növekedéshez ideális partnerre találtunk: a Lead Ventures jelentős finanszírozási erővel és kiterjedt üzleti kapcsolatokkal rendelkezik a régióban" - közölte Marijan Mumdziev, az Amodo vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Getty Images