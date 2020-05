Ezt az e-kereskedelmi részvényt kell most venni, nem az Amazon az

A koronavírus-karantén alatt nagyon felpörögtek az online rendelések, ez pedig az e-kereskedelmi szektor szereplőinek kifejezetten kedvező. Bár az Amazon árfolyamán meg is látszik ez a trend, azt nem lehet elmondani, hogy a mostani árazása mellett egy megfontolt befektető szívesen belevenne. Nem úgy az Alibabába.

Miután a koronavírus miatt lényegében szinte a teljes gazdaság leállt, és az üzletek is zárva tartanak, így az online rendelések népszerűsége nagyon felpörgött. Ezt a befektetők is tudják, így most az egyik legfelkapottabb szektor a tőzsdéken az e-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok szektora.

Viszont a legtöbb e-kereskedelmi részvény technikai szemmel nézve nagyon túlvett. Valamint fundamentális szempontból is drágák a különböző árazási mutatók alapján.

Viszont a két fent említett ok közül egyik sem zavarja a momentum befektetőket, akiket nem érdekelnek az elemzések. Viszont az óvatosabbaknak is jó lehetőség kínálkozik most a piacon, hiszen az egyik legnagyobb e-kereskedelmi papír valahogy elkerülte a momentum befektetők figyelmét, ez a részvény pedig nem az Amazon, hanem az Alibaba.

A következő ábrán látszik az S&P 500-at, és a Dow Jonest követő ETF árfolyamának változása, valamint az Amazon, az Alibaba és a JD.com, három e-kereskedelmi óriáscég árfolyama.

Forrás: TheAroraReport.com

A következőket érdemes látni:

Az Amazon az USA-ban, míg az Alibaba és a JD.com Kínában domináns.

Az Amazon árbevétele 2019 negyedik negyedévében 87,4 milliárd dollár volt, míg az Alibabáé 23,2 milliárd dollár , a JD.com esetében pedig 24,5 milliárd dollár.

, a JD.com esetében pedig 24,5 milliárd dollár. A grafikonon látszik, hogy az Amazon 27 százalékos pluszban van idén, a JD.com 24 százalékot emelkedett, viszont az Alibaba még 7 százalékos mínuszban van .

. Fundamentális szempontból a legjobb az öt éves PEG rátát nézni (a P/E ráta a növekedési kilátásokhoz viszonyítva). A JD.com esetében ez 0,94, az Alibaba esetében 1,22 , míg az Amazonnál 2,21. Ez azt jelenti, hogy az Amazon a növekedési rátájához képest drága, míg az Alibaba értékeltsége ésszerűbb.

, míg az Amazonnál 2,21. Ez azt jelenti, hogy az Amazon a növekedési rátájához képest drága, míg az Alibaba értékeltsége ésszerűbb. A JD.com előretekintő price-to-earnings (P/E) rátája 35,84, az Amazoné 66,23, míg az Alibabáé 23,81 . Tehát P/E alapján is azt mondhatjuk, hogy a versenytársakhoz képest olcsó az Alibaba.

. Tehát P/E alapján is azt mondhatjuk, hogy a versenytársakhoz képest olcsó az Alibaba. A charton látszik, hogy az Alibaba leesett az Arora vételi zónájába, ami egy kiváló lehetőség lehet a befektetőknek az alacsonyabb áron való vásárlásra.

Az is kedvező lehet, hogy a smart money flow (SMI) pozitív az Alibabában.

Amire viszont érdemes figyelni, hogy az Alibaba hordoz magában Kína-kapcsolt kockázatokat. Fontos, hogy a befektetők megfelelően méretezzék a pozícióikat.

Tehát most jön a nagy kérdés, mikor érdemes Alibabát venni?

Akik mindenképpen e-kereskedelmi részvényt akarnak venni, azoknak érdemes megfontolni az Alibabát. A türelmesebbeknek érdemesebb megvárni, amíg a részvény ismét az Arora által megjelölt vételi zónába esik.

(MarketWatch)

Címlapkép: Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images