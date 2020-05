Hirtelen zuhanás jött, végre elkezdődött a tőzsdei esés, amire olyan sokan várnak?

Tegnap váratlanul nagyot estek a vezető amerikai részvényindexek a hangulatromlás pedig az ázsiai és az európai tőzsdékre is átterjedt. Sokan várják már, hogy a március 23 óta tartó rali kifulladjon, és folytatódjon a februárban kezdődött tőzsdei zuhanás, ők a tegnapi eséssel újabb muníciót kaptak a lejtmenetbe vetett hitükhöz. Kérdés, mennyire lehet tartós az esés. Kétségtelen, hogy érik már egy korrekció a lassan két hónapja tartó rali után, de egyelőre nem tűnik drámainak a lefordulás.

Tegnap váratlanul nagyot estek a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékot veszített az értékéből

az S&P 500 még ennél is nagyobbat, 2,1 százalékot esett.

Az esésnek több oka is van:

1. Túl korai lehet a nyitás: A globális koronavírus-járvány fontos szakasza zárult le, világszerte komoly korlátozó intézkedéseket vezettek be, sikerült időt nyerni ahhoz, hogy megerősítsék az egészségügyet, most pedig világszerte lazítanak a korábban bevezetett korlátozásokon. Egészségügyi szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a túl gyors nyitás gyorsan a járvány következő hullámát hozhatja el, erre figyelmeztetett tegnap Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető járványügyi szakértője, aki azt mondta, hogy a gazdaság korai újranyitása fölösleges szenvedést és halált okozhat, és kontrollálhatatlanná válhat a vírus terjedése. Tegnap részben Fauci kijelentéseire estek nagyot a vezető amerikai részvényindexek.

2. Több országban gyorsan terjed a járvány: Közben azt is látjuk, hogy újabb gócpontok alakulnak ki világszerte, gyorsan terjed a járvány például Oroszországban, Brazíliában és Mexikóban, és közben a korábban a járványt relatíve gyorsan és sikeresen megállító országokban, mint Dél-Korea, újra emelkedik a fertőzöttek száma.

3. Amerikai-kínai kereskedelmi háború: Továbbra is a piacok felett lebeg a kereskedelmi háború elmélyülése. A friss muníció ehhez az, hogy republikánus szenátorok egy csoportja azt javasolja, hogy Donald Trump kapjon felhatalmazást újabb vámok kivetésére Kínával szemben, ha Kína nem tud megfelelő magyarázatot adni a koronavírus elterjedésére.

4. Elfáradtak a vezető részvények: Az amerikai tőzsdék elmúlt hetekben látott menetelésében nagy szerepet játszottak a nagy tech papírok, például a FAANG-részvények, a válság nagy nyertesei, a Facebook, az Apple, az Amazon, a Netflix és az Alphabet (Google), ezeken kívül a Microsoft is, amelyek árfolyama masszív emelkedésen van túl a márciusi mélypontók óta, sok esetben rövid távon már túlvetté váltak, emiatt is jött korrekció tegnap ezekben a papírokban, amiknek az árfolyama tegnap 1,4-2,3 százalékot esett. A nagy tech papírok adják az S&P 500 index súlyának több mint ötödét, amikor ezeknek a részvényeknek jelentősen elmozdul az árfolyama, az nem csak az amerikai, hanem gyakorlatilag a világ tőzsdéit is megmozgatja, ezt láthattuk tegnap.

5. Zuhannak a légitársaságok: Bár a vezető amerikai részvényindexekben csekély a súlyuk, az amerikai légitársaságok részvényeinek tegnapi mélyrepülése is rontotta a hangulatot. Tegnap a Boeing vezérigazgatója arról beszélt, hogy véleménye szerint egy nagy amerikai légitársaság csődbe fog menni a mostani válság alatt, de persze azt nem mondta el, hogy szerinte erre melyik vállalatnak van a legnagyobb esélye, így a befektetők gyakorlatilag minden légitársaság papírjaitól igyekeztek szabadulni, a vezető amerikai légitársaságok árfolyama 4-5 százalékot esett, a Boeing árfolyama több mint 2 százalékkal került lejjebb.

És hogy meddig tarthat az esés? Bár a tegnapi lefordulás kétségtelenül nem szép, egyelőre nem látszik nagyobb dráma a vezető amerikai benchmarkokban, az elmúlt hetek mozgásai egyfajta bázisépítésnek is értelmezhetők egy további emelkedés előtt, az S&P 500 esetében egészen addig, amíg a 2800-as szint el nem esik, pozitív az összkép, amennyiben törik a szint, a 2725 körüli zónát érdemes figyelni.

