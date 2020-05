Nagyüzemben kezdik el gyártani a koronavírus egyik ígéretes ellenszerét

Öt gyógyszergyártó kezdi el gyártani a Gilead Sciences vírus elleni gyógyszerét, a remdesivirt, amely a koronavírus ellen is hatásosnak bizonyult az eddigi klinikai tesztek alapján.

Öt gyógyszergyártóval (Mylan, Cipla, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs, Jubliant Lifesciences) állapodott meg a Gilead Sciences a remdesivir nevű vírus elleni gyógyszer gyártásáról, ezzel 127 országban válhat elérhetővé a gyógyszer – jelentette be a társaság. Az öt gyártó főleg olyan országok piacaira kezdi meg a gyártást, amelyek egészségügyi rendszere nem birkózik meg a koronavírus-járvánnyal.

A megállapodás értelmében a Gilead nem kér szabadalmi díjat a gyógyszere gyártásáért mindaddig, amíg a koronavírus-járványról a WHO nem jelenti be, hogy vége a a globális krízishelyzetnek, vagy nem jelentenek be egy másik olyan gyógyszert vagy oltóanyagot, mely hatásos a vírus ellen.

A Gilead vezérigazgatója korábban azt nyilatkozta a CNBC-nek, hogy a hónap végéig 140 ezer beteg ápolására elegendő gyógyszert állíthatnak elő, míg év végéig összesen 1 millió betegnek elég gyógyszert gyárthatnak, jövőre pedig néhány millió fő kezelésére elegendő gyógyszert tudnak majd elkészíteni. Az intravénásan beadható gyógyszer az eddigi klinikai tesztek alapján gyorsította a páciensek felépülésének idejét. Világszerte több teszt is folyamatban van, több ezer beteg részvételével, de Kínában például leállítottak egy tesztet, miután már nem volt elég beteg és nem is tapasztaltak szignifikáns javulást a betegeknél. A remdesivir nevű hatóanyagot eredetileg az ebolavírus ellen fejlesztette ki a cég, de nem bizonyult hatékonynak, így egy időre félretette a készítményt.

A társaság részvényeinek árfolyama a tegnapi kereskedés végére 3,5 százalékkal került lejjebb.

