Ez a két dolog legyen a portfóliódban, ha túl akarod élni a következő hónapokat

A MarketWatchnak nyilatkozó portfoliomenedzser az S&P500-zat követő ETF és a készpénz tartását javasolja felváltva a befektetőknek a jelenlegi helyzet függvényében. Thomas H. Kee Jr. a helyzetet három szakaszú, nagyobb gazdasági válságként jellemezte, amelynek a márciusi, zuhanó szakaszát a jegybanki élénkítéseknek hála egy második, jelenleg is tartó emelkedő szakasz követ, ahol az új részvénypiaci csúcsok sem kizártak. Majd a pénzügyi iparág és a részvények számára sokasodó problémák közepette léphetnénk át a harmadik szakaszba, várhatóan a következő év elején, amely a szakértő szerint gyors, kemény és brutális lehet.

Egy hét alatt újabb 3 millió amerikai veszítette el az állását a frissen beadott munkanélküli segély iránti kérelmek szerint. A piacok pedig kevésbé tűnnek ellenállónak, miután a Fed elnöke, Jerome Powell tegnap alaposan lehűtötte a gazdaságok koronavírus-járványból történő gyors kilábalásával kapcsolatos reményeket, míg egyre több figyelmeztetés érkezik ismert befektetőktől a részvények túlértékeltségével kapcsolatban.

A MarketWatchnak nyilatkozó StockTradersDaily vezetője és egyben portfoliomenedzser Thomas H. Kee Jr. olyan egyszerű portfolio-tartási stratégiát javasol, ami az S&P500-zat követő SPY ETF és készpénz kombinációját tartalmazza.

Kee szerint egy bonyolult és nehézkes portfolio megnehezíti a kockázatok időben történő kezelését. A szakértő szerint az egyszerűsített portfolio a piacot követi, és a fenti stratégiát alkalmazva a befektetők gyorsan visszatérhetnek a készpénz jelentette védelemhez, ami fontos a jelenlegihez hasonló piaci kondíciók esetén. Kee a szerdai esésre utalt, amelynek során kezdetben készpénzre váltotta pozícióját, majd később az S&P500 vásárlása mellett döntött.

A szakértő a helyzetet három szakaszú, nagyobb gazdasági válságként jellemezte, amelynek az első szakasza márciusban következett be a részvénypiacok zuhanásával és a gazdaság visszaesésével. A második, jelenlegi szakaszt a tőzsdék és a gazdaság egymástól való elszakadása jelenti: szerinte ez a szakasz hónapokig tarthat, és magában foglalja a jegybanki situmulus hullámait, amelynek nyomán a piacok emelkednek, annak ellenére is, hogy az út mentén gyors és durva visszaesésre is jöhet. Kee szerint ebben a szakaszban a befektetőknek meg kell lovagolnia hullámot, addig amíg ’’a zene szól’’. A szakértő modellje szerint a Nasdaq 95 százalékos eséllyel emelkedhet új csúcsra az év végére, míg az S&P500-nál az új csúcs esélye 50 százalékos.

A végső, sötét, harmadik szakaszban, ami várhatóan a következő év elején kezdődhet meg, a Fed élénkítő intézkedései véget érnek, az adósság ’’nevetséges’’ szintekre emelkedik, és Kee szerint megkérdőjeleződhet a Fed fizetőképessége, ami nagy problémát jelenthet a pénzügyi iparág és a részvények számára is. A harmadik szakasz szerinte általában gyors, kemény és brutális. A szakértő a nyugdíjelőtakarékossági portfoliók esetében a készpénz tartását javasolja az utolsó szakasz közelébe megérkezve.

