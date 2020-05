Nagy változásokat hoz a koronavírus-válság az informatikában

Itthon a vállalatok pár nap alatt, lényegében zökkenőmentesen álltak át az otthoni munkavégzésre – mutatta ki a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (MVISZ) és az IFUA Horváth & Partners felmérése. A válaszolók 91%-a állította, hogy az átállás nagyon jól sikerült.

A felmérésben résztvevő szervezetek közel 40%-ánál mindenki otthonról kezdett dolgozni, s további 30%-nál a dolgozók több mint fele váltott home office-ra. A működés átszervezésében is nagyon gyorsak voltak a vállalatok: kétharmaduk már túl van azon, hogy az új körülmények között stabilizálja működését, s most új működési modellt alakít ki – ismertette a felmérés eredményeit Tanács Zoltán, az IFUA Horváth & Partners partnere az MVISZ digitális munkacsoportjának online ülésén.

Mint mondta, a válaszadók több mint kétharmada arra számít, hogy vállalatának árbevétele csökkenni fog. Mégis, több mint 40% szerint az IT költségvetését bővítik. A részletek azt mutatják, hogy a koronavírus-válság nagy változásokat hoz az IT munkájában, s ezek között vannak pozitívak és negatívak is. A vállalatok 22%-ánál indulnak új IT-projektek, miközben 16%-ánál szelektív módon leállítanak projekteket. 17%-nál rendeltek el létszámstopot, de 13%-nál bővítik az informatikai területet.

Jó hír, hogy a kialakult helyzet a válaszadók harmadánál pozitív irányba mozdította el az IT biztonságot, s 45%-nál a nagy terhelés ellenére sem változott a biztonság szintje. 23%-nál azonban a tömeges távmunka kikényszerítette a biztonsági szabályok enyhítését.

A válaszadók túlnyomó többsége, 80%-a úgy gondolja, hogy a válság hosszabb távon is pozitívan hat az IT, illetve a CIO szerepére. A többiek szerint ebben nem lesz változás.