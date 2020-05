Ütik az európai tőzsdéket

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Folytatódik ma a napok óta tartó esés a tőzsdéken, a hangulatra rányomta a bélyegét, hogy a Fed elnöke tegnap arról beszélt, hogy a második világháború óta minden recessziónál sokkal rosszabb az, amit a koronavírus okozott és nem lesz belőle gyors feltámadás. Az európai tőzsdék is nagyot estek, a DAX több mint 3 százalékos mínuszban is járt, a magyar tőzsde is lejjebb került.