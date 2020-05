Jönnek a véleményvezérek! Portfolio online konferenciák a legaktuálisabb témákban

Május 19-én Hitelezés 2020: Lakossági hitelezés veszélyhelyzet idején c. online konferenciánkon arra keressük a választ, hogy mi lesz a hitelintézetek jövedelmezőségével, a jelzáloghitelek, a babaváró hitelek, a személyi kölcsönök, a folyószámla-hitelek és a hitelkártyák piacával? Miként gyorsítja fel a járvány és a veszélyhelyzet a banki digitalizációt? Témáink lesznek:

A személyi kölcsönök, a folyószámla-hitelpiac és a hitelkártyák piacának jövője;

A digitalizáció felgyorsulása a lakossági bankolásban;

A fogyasztóbarát személyi kölcsönök várható megjelenése;

A babaváró hitel hatásai a fogyasztási hitelek piacára;

A lakossági hitelezés idei kilátásai az MNB és a bankok szemével;

Május 20-án Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon c. online konferenciánkon arra keressük a választ, mit lépnek a legnagyobb beszállítók, merre érdemes most továbblépni az IT-cégeknek? A járvány hatásai ugyanis kíméletlenül végigsöpörnek az IT-piacon is, most kiderül, mennyire válságálló a szektor. Bár home office-ba vonult a cégek tömege, és ez hozott némi felfutást a keresleti oldalon az IT-piacon, de sok cég azonnal leállította a nem életbevágóan fontos IT-fejlesztéseit, és egyelőre mindenki kivár. Előadóink lesznek:

Fekete Péter, elnöki tanácsadó, 4iG Nyrt.;

Laufer Tamás, elnök, Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége;

Rakoncza Zsolt, vezérigazgató, Dell Magyarország;

Szekeres Viktor, tulajdonos alapító, Gloster Infokommunikációs Nyrt.;

Dr. Vinnai Balázs, elnök, W.UP;

Nagy Viktor, vezető elemző, Portfolio;

Május 21-én, Járműipar: Forradalmi időszakban csapott le a koronavírus-járvány c. online konferenciánkon a hazai járműipar meghatározó szereplői beszélnek a koronavírus okozta kihívásokról és a legjobb megoldásokról, és arról, mit tudnak tenni a gyárbezárások a kereslet visszaesése, a beszállítói láncok megszakadása és munkavállalók egészségnek megőrzése érdekében:

Jósvai János, Járműgyártási Tanszék, Tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem;

Kilián Csaba, ügyvezető főtitkár, Magyar Gépjárműipari Egyesület;

Les Zoltán, járműgyártásért felelős igazgató, Audi Hungaria Zrt.;

Macsotai Péter, ügyvezető igazgató, Federal Mogul Kft.;

Jörn-Erik Mantz, Head of central sales and marketing E.ON Business Solutions, E.ON SE;

Dr. Szászi István, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, Robert Bosch Kft.;

Topolcsik Melinda, ügyvezető igazgató, Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.;

Dr. Urbán László István, a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) Felügyelő Bizottságának elnöke, a Magyar Suzuki Zrt. (MS Zrt.): vezérigazgató-helyettese;

Május 27-én Ingatlanpiac: Bérlők vs. Bérbeadók - Mekkora a sokk? c. online konferenciánkon többek között arról lesz szó, hogy lassan mindenki számára átláthatóvá válik, hogy kit milyen mértékben érint negatívan vagy akár pozitívan a koronavírus miatti recesszió, megváltozott világrend és működés. Az ingatlanpiac legfontosabb, a mindenkori működést és a piaci értéket meghatározó fogaskerekek a bérlők és a vevők. A tulajdonosok és a bérlők közötti szimbiózis az, ami működteti, likviddé és értékké teszi az ingatlanokat, az ingatlanpiacot. De 1-2 hónapja minden megváltozott! Minden megváltozott?

Vége a gondoknak, vagy most jön a neheze?

Mindenki újraértékeli az ingatlanhasználatát?

Teljesen új világ jön a tulajdonosok és bérlők viszonyában?

A szerződés és jog akkor lesz igazán fontos, a mikor baj van.

Május 28-án Vírusválság: veszít vagy nyer a magyar agrárium? c. online konferenciánkon az agrárgazdaság kerül fókuszba. A koronavírus-járvány olyan gyors és világméretű gazdasági változásokat okozott, amelyekre nem készülhettek fel a magyar agrárgazdasági szereplők. A magyar agrárgazdaságnak ráadásul most nem csak a koronavírus kedvezőtlen hatásaival, hanem – további víruscsapásként - a madárinfluenzával és a sertéspestissel is meg kell küzdenie.

Az online agrárkonferencia alapvető célja, hogy bemutassa, miként lábalhat ki a magyar agrárszektor a jelenlegi válságból, milyen piaci és szabályozási változásokra lehet a közeljövőben számítani, hogyan alakul a továbbiakban az agrártámogatási környezet, illetve a gazdasági nehézségek elmúltával lehet-e profitálni a kialakult rendkívüli helyzetből? Előadóink: