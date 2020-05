Erősen indult a hét az európai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Eséssel indult a pénteki kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, a nap végére a korábbi mínuszokat ledolgozva mérsékelt emelkedéssel zártak az amerikai részvényindexek. Ázsiában emelkednek az irányadó részvényindexek hétfőn, a hangulatot a Fed elnökének hétvégi nyilatkozata is javította. Európában is erősödéssel indult a hétfői kereskedés, a magyar tőzsde is felpattant, tépik az OTP-t.