Őrült rali volt az amerikai tőzsdéken

Nincs megállás, tovább emelkedtek az európai tőzsdék, miután Deutsche Bank adatai szerint csak 0,9 százalékkal nőtt az új koronavírusos fertőzöttek száma globálisan, ami az első 1 százalék alatti érték február 24. óta. Emellett a halálozási ráta is 0,7 százalékra csökkent, ami járvány indulása óta az első 1 százalék alatti érték. A hangulatot a Fed elnök nyilatkozata is javította, miután Jerome Powell a hétvégén elmondta, hogy a Fed rengeteg munícióval rendelkezik a koronavírus-járvány okozta leállások kezelésére, hozzátéve, hogy nehéz idők jönnek, miután szerinte a gazdasági visszaesés több mint 30 százalékos lehet a második negyedévben. A Fed elnök relatíve gyors felpattanásra számít, hozzátéve, hogy a kilábalás a következő évre is áthúzódhat. Mindemellett több európai ország értékpapír felügyelete is bejelentette, hogy a két hónapja tartó shortolási tiltásokat ma este feloldják.