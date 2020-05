Elon Musk szerint 100 ezer dollárt fog érni a Teslákban az önvezető funkció

Első körben 1 000 dollárral lesznek drágábbak a Tesla önvezető opcióval ellátott elektromos autói. A cég alapítója Elon Musk egy Twitter bejegyzésben írt róla, hogy az ár tovább fog emelkedni, ahogy a technológia fejlődik. Musk viszont azt is hozzátette, hogy a hozzáadott technológia valójában több mint 100 ezer dollárt ér.

Az önvezető opció 8 000 dollárba fog kerülni, amikor az áremelés életbe lép július 1-én. A Tesla Model 3 jelenleg 33 690 dollárba kerül az USA-ban, ha a vásárló csak az alapcsomagot veszi meg, Autopilottal pedig 40 690 dollárt kell fizetni.

Az FSD ára tovább fog emelkedni, ahogy a szoftver közelebb kerül a jogszabályilag jóváhagyott teljes önvezetéshez. Annál a pontnál az FSD értéke valószínűleg valahol 100 ezer dollár felett fog járni

– írta Musk.

The FSD price will continue to rise as the software gets closer to full self-driving capability with regulatory approval. It that point, the value of FSD is probably somewhere in excess of $100,000.