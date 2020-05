Féktelen száguldás a tőzsdéken, a legutolsó huhogók is bedobják a törölközőt

Fájdalmas rali zajlik a tőzsdéken, sokan maradtak le a február-márciusi zuhanást követő féktelen felpattanásról, nem csak a kisbefektetők, de sok profi sem hitt bele a járványhelyzet legsötétebb heteiben indult részvénypiaci emelkedésbe. Ami ráadásul most gyorsul, több mint egy hónapja nem látott emelkedés volt hétfőn a tőzsdéken.

Egyre feljebb

A múlt hét közepén már éppen kezdtek elfáradni a világ vezető részvényindexei, és kezdtek el fellélegezni a shortosok és azok, akik lemaradtak az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb ralijáról, ami a február és március közepe közötti egy hónap zuhanását követte. A Dow Jones és az S&P 500 3 nap alatt közel 6, a német DAX 4 nap alatt közel 8 százalékot veszített az értékéből. Így:

De a nagyobb fájdalom merre van? Mi az, ami az egyre inkább remegő kezű longosokat és az egyre elkeseredettebb shortosokat is depresszióba kergeti? Vagy azokat, akik lemaradtak a március közepi mélypont óta a Dow, az S&P vagy a DAX 35 százalékos száguldásáról? Igen, az emelkedés.

Nem is akármekkora, a Dow Jones 3,9, az S&P 500 3,2, a DAX 5,7 százalékot ralizott, a Dow Jones és az S&P 500 több mint egy hónapja nem látott mértékben emelkedett, utoljára április 8-án volt példa a tegnapinál nagyobb emelkedésre.

Jó hírek

Az emelkedést több dolog is támogatta:

Nem csak Európában, de az Egyesült Államokban is folyamatban van a koronavírus-járvány miatt korábban életbe léptetett korlátozások feloldása, múlt hétvégén az USA legtöbb államában vagy részlegesen vagy teljesen feloldották a korlátozásokat, így elindulhat a gazdaság kilábalása az évtizedek óta nem látott gazdasági visszaesés után.

Folytatódik a válságkezelés Európában: Németország és Franciaország egy 500 milliárd eurós európai uniós helyreállítási alap felállítását javasolja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. A pénzt a költségvetési ciklus első éveire összpontosítva kellene elkölteni, hogy a gazdaság minél hamarabb túljusson a válságon. A hitelt a tagországok közösen, több költségvetési periódusra elnyújtva fizetnék vissza Berlin és Párizs elképzelése szerint.

Jerome Powell kijelentéseinek is örültek a befektetők, az amerikai jegybankelnök a CBS-nek azt nyilatkozta, hogy a Fednek még van további lehetősége arra, hogy segítse a gazdaságot, bőven van még lőszerünk, gyakorlatilag nincs korlátja annak, amit a hitelprogramjainkkal meg tudunk valósítani, mondta Powell, aki hozzátette, hogy biztos abban, hogy az amerikai gazdaság vissza fog kapaszkodni a mostani visszaesés után, de egyben figyelmeztetett is, hogy a gazdaság teljes felépülésére addig nem kerül sor, amíg nincs koronavírus elleni vakcina.

A brit kormány vasárnap jelentette be, hogy akár már idén szeptemberben 30 millió adag COVID-19 vakcinát gyárthatnak le, az Egyesült Királyság lehet a világon az első ország, amelyik hozzájuthat az Oxford University által fejlesztett vakcinához, ha az a klinikai teszteken hatásosnak és biztonságosnak bizonyul. Az egyetem megállapodást kötött az AstraZenecával, a gyógyszercég gyárthatja és értékesítheti világszerte a készítményt.

Jó hírek érkeztek az egyik gyógyszercég, a tőzsdén jegyzett Moderna kísérleti Covid-19 vakcinájával kapcsolatban, és a tervek szerint nyáron már a fázis III vizsgálatok is elkezdődhetnek, az engedélyezésektől függően 2021-ben már elkezdheti értékesíteni a vakcinát a vállalat. A hírre egyébként a Moderna árfolyama 40 százalék pluszban is állt, általában felfelé húzva a gyógyszergyártó szektor vállalatainak árfolyamát.

Éles fordulatot látunk az olajpiacon: miközben az előző határidő kifutásakor még negatív olajár is kialakult, most éppen ellenkezőleg, a keddi kifutáshoz közeledve a WTI és a Brent aktuális határidős árfolyama hétfőn 8-10 százalékot ralizott. A befektetők azt kezdték el árazni, hogy járványt követő gazdasági nyitás eredményeként az olajpiaci kereslet és kínálat újra az egyensúly felé mozdulhat, részben erre emelkedett ma nagyot az olajipari társaságok részvényárfolyama.

A befektetők azokban a szektorokban is elkezdték árazni, hogy a gazdaság nyitásával a kilábalás gyors lehet, amiket a leginkább megvisel a válság: a Delta Airlines 15, a United 21, a Boeing 13 százalékot ugrott, a hajóutakat szervező Carnival árfolyama 15 százalékot ralizott, a kaszinóüzemeltető MGM Resort 11 százalékkal került feljebb, igaz, legtöbb papírban volt honnan emelkedni, ezek a részvények jellemzően március közepéig nagyot zuhantak, azóta alacsony szinten oldalazott az árfolyamuk. A légitársaságok árfolyamát az is felfelé segítette, hogy a Transportation Security Administration adatai szerint a múlt hét szombattal végződött egy hétben már egymást követő negyedik hete emelkedik a légi utasforgalom (év/év alapon 91,5 százalék volt a visszaesés, ez az apróság most nem ijesztette meg a befektetőket).

Merre tovább?

A hétfői emelkedéssel az egyik legfontosabb részvényindex, az S&P 500 egy fontos szintet próbált meg áttörni, ami az elmúlt hetekben fontos ellenállást jelentett. Ha a februári lokális csúcspontra és a márciusi mélypontra húzzuk a Fibonacci-szinteket, akkor a 61,8-as szint szinte milliméter pontosan oda esik, ahol február végén és múlt hét elején is elakadt az emelkedés, azt a szintet törné most át az árfolyam. Amennyiben sikerül, sokan elhiszik majd, hogy akár a korábbi csúcsok elérése is lehetséges, előbb azonban a 3130 pont körüli szintet kell átvinnie az árfolyamnak, az a szint korábban már támaszként és ellenállásként is működött.

Címlapkép: Delgado-Roig/Europa Press via Getty Images