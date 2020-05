Kifogyott a lendület, lefordultak az európai tőzsdék

A koronavírus-járvány okozta válság hatásai nem kerülték el a Nyomdát sem, a vállalat csökkenő bevételről és nettó eredményről számolt be az első negyedévre gyorsjelentésében. Jó hír, hogy az export árbevétel növekszik és a menedzsment várakozásai szerint ez a második negyedévben is folytatódhat. A Wood továbbra is tartásra ajánlja a Nyomda részvényeit, 1 469 forintos célár mellett, ami 27,7 százalékkal magasabb a Nyomda hétfői záróárával összehasonlítva. Az ANY Biztonsági Nyomda 1,7 százalékkal került ma feljebb, míg idén 15,8 százalékos mínuszban van.