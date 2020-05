Felpattantak a tengerentúli tőzsdék, új csúcson a Facebook és az Amazon

A szerdai piacnyitás előtt tette közzé legfrissebb számait a 4iG, a bevétel 77,8 százalékkal emelkedett 2020. első negyedévében, emellett a társaság EBITDA és a profit is kétszámjegyű ütemben bővült. Fekete Péter, a 4iG elnöki tanácsadója Financial and Corporate IT 2020 – Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon c. online konferenciánkon elmondta, hogy a 4iG a koronavírus-válságra lehetőségként tekint, mivel egy tőkeerős piaci helyzetű, növekedési fázisban lévő vállalat. Az iparági szereplők körében keresik az akvizíciós célpontokat, de megfontoltan, a kitűzött menedzsmentcélokat kényelmesen teljesíthetik. A 4iG ma 0,8 százalékkal került feljebb, a társaság részvényárfolyama idén 0,9 százalékot emelkedett.