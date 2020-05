Ez lehet a következő jele annak, hogy az amerikai tőzsdék tovább raliznak

Bár ma általánosságban elmondható, hogy kedvezőtlen a piac hangulat, azért ma is akadnak optimisták a piaci kommentárok között, a Standard Chartered szakemberei szerint a volatilitás csökkenésével együtt a részvények árfolyama tovább emelkedhet, várakozásuk szerint az S&P 500 hamarosan átlépheti a 3 000 pontos lélektani határt.

Az USA és Kína közötti feszültségek árnyékot vetnek ma a részvénypiacokra, emellett a figyelem az friss amerikai munkanélküli segélykérelmek számára terelődik, valamint Jerome Powell Fed elnök is beszédet mond majd.

Mindemellett a gazdasági adatok rendszeresen emlékeztetnek rá, hogy a koronavírus mekkora pusztítást is végez a gazdaságban. Dél-Korea exportja 20 százalékot zuhant eddig májusban, ami mérsékelten kedvezőbb, mint az áprilisi adat, de még így is jelentős. A London Capital Group kutatási vezetője szerint a dél-koreai adat Kína számára is rossz előjel, ennél fogva pedig a világnak is.

Minden rossz hír ellenére az S&P 500 eddig elég jól tartja magát a márciusi zuhanáshoz képest. A Standard Chartered észak-amerikai makro stratégiai vezetője, valamint a cég fejlődő piaci deviza kutatási vezetője új teóriával állt ma elő, amely szerint az S&P 500 előtt van tér a további emelkedésre.

Forrás: Standard Chartered

A grafikonon látszik, hogy mennyire szoros a kapcsolat az S&P 500 és a Cboe Volatility Index, azaz a VIX között. A VIX az S&P 500-hoz kapcsolódó opciós ügyleteket követ le a következő 30 napra vonatkozóan, és általában akkor emelkedik, amikor a részvények esnek és vica versa. A VIX jelenleg 29 ponton áll, ami kedvező a piaci szereplők számára, hiszen a 30 pont feletti érték jelzi, hogy a bizonytalanság és a volatilitás magas, míg a 20 pont alatti értékeke kevésbé stresszes piaci környezetet jelentenek.

A két szakember szerint, ha a VIX visszatér 12 pontra (ahol február előtt is járt), akkor az eszközárak megemelkedhetnek. A teória szerint a VIX a mostani szintekről, először 20, majd 16, végül 12 pontra esik vissza, az S&P 500 pedig minden alkalommal 50 ponttal feljebb kerül.

Ha bejön a fent említett állítás, akkor mire a VIX visszaesik a 12-15 pontos sávba, az S&P 500 3 060-3 100 pontra emelkedik. A szerdai záróárhoz képest ez 4,3 százalékos emelkedést jelentene.

A Standard Charted szakemberei figyelmeztettek azért, hogy a 2008-as pénzügyi válság idején több mint egy évbe került, amíg a VIX a válság előtti szintre visszatért.

(MarketWatch)

Címlapkép: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images