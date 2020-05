2008 óta nem volt ilyen rossz negyedévük az amerikai vállalatoknak

2008 negyedik negyedéve óta nem látott mértékben zuhantak az első negyedévben az amerikai vállalati profitok – derül ki az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentéséből.

13,9 százalékkal zuhantak az első negyedévben a vállalati profitok az Egyesült Államokban a kereskedelmi minisztérium jelentése szerint. Ilyen mértékű visszaesésre utoljára a 2008-as válságban volt példa, 2008 negyedik negyedévében.

A belföldi profit 14,9 százalékkal esett, a külföldről származó nyereség pedig 10,8 százalékkal csökkent.

A visszaesés a koronavírus-járvány számlájára írható, a leállások az egész gazdaságot visszavetették. A vállalatok bevételei estek, miközben a költségeik megemelkedtek. A Fed legutóbbi Bézs Könyvéből pedig kiderül, hogy a kilátásokkal kapcsolatban is pesszimisták a vállalatok.

Ha pedig a vállalatok a profitok miatt aggódnak, akkor nem fognak beruházni, ami nem csak rövid, de hosszú távon is visszaveti a növekedést. A nagy kérdés, hogy számítanak-e arra a cégek, hogy a kereslet visszatér. Ha igen, akkor a profitcsökkenés is csak átmeneti lehet- tette hozzá a PNC Financial Services vezető közgazdásza.

