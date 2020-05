A home office miatt fog esni az olajár?

A home office elterjedését hozta a koronavírus, és ha ez a trend tovább folytatódik és általános lesz az otthoni munkavégzés a járvány után is, az nagy kockázatot jelent az olajpiacra nézve – vélik elemzők.

A Bernstein elemzője szerint az olajkereslet alakulására a legnagyobb kockázatot most a home office jelenti, az ingázás és az üzleti utazások visszaesése miatt ugyanis jelentősen csökkenhet az olajkereslet. A benzin nagy részét adja a teljes olajkeresletnek, egy hordó finomított kőolaj mintegy 45 százalékából benzin lesz. Az RBC elemzője szerint pedig a benzinkereslet 28 százalékát teszi ki az Egyesült Államokban az, hogy az emberek munkába járnak.

Miután az olaj árfolyamát is a kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg, így a kereslet csökkenése lefelé nyomhatja az árakat. Ez hajtotta áprilisban is lefelé az olajárat, a járvány miatti bezárkózások ugyanis a kereslet zuhanását eredményezték. A WTI határidős árfolyama mínuszban is járt, a történelem során először, olyannyira nem akarták az olaj fizikai leszállítását a vevők.

Májusban a WTI árfolyama újabb lendületet kapott, ahogy a gazdaságok újra kinyitottak, a kitermelő országok pedig rekordmértékű kitermeléscsökkentéseket hajtottak végre.

De előfordulhat, hogy az olajkereslet soha nem áll vissza a korábbi szintekre.

Egyre több vállalat jelenti be, hogy állandósított opció lesz az otthoni munkavégzés, köztük a Twitter és a Shopify – emlékeztet a CNBC. A Platts elemzője hozzáteszi, hogy minden vállalat, ahol jelentős méretű irodát tartanak fenn, el fog gondolkodni ezen. Még túl korai megmondani, hogy mennyire lesz nagymértékű ez strukturális változás azután is, hogy a korlátozásokat feloldják, de az már most tisztán látszik, hogy a dolgozók egy része soha nem fog visszatérni a munkahelyére, vagy legalábbis nem napi rendszerességgel. Ezzel a becsléseik szerint napi 1-1,5 millió hordónyi kereslet esik ki. (A koronavírus előtt 100 millió hordón állt a napi kereslet az Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint).

Az üzleti utazások elmaradásának még nagyobb hatása lehet hosszú távon, ahogy mindenki hozzászokik ahhoz, hogy Zoomon, Skype-on vagy Teamsen bonyolítsa le a meetingeket. Ez 1,5-2 millió hordó kiesést jelenthet napi szinten a Platts szerint.

A Raymond James elemzője szerint a megugró munkanélküliség és az online oktatás is negatívan hat a keresletre. Becslései szerint a járműhasználat csökkenése miatt 2021-ben 1,6 millió, 2022-ben pedig 400 ezer hordónyi kereslet eshet ki naponta. Az üzleti utak elmaradása miatt pedig napi 2 millió hordós csökkenés várható 2021-ben, ami 2022-ben 800 ezer hordóra mérséklődik.

Az elemzők hozzáteszik, hogy ezek mind előzetes becslések, a hosszú távú hatásokat még nagyon korai felmérni. A koronavírus példa nélküli visszaesést okozott a keresletben, de példa nélküli volt a kitermeléscsökkentés mértéke is.

Még nagyon korai megjósolni, hogy az emberek viselkedése hogy fog változni idővel

– emlékeztet a CNBC.

Lehetnek olyan változások is a viselkedésben, ami támogatólag hathat az olajárra. Például az, ha a vírusoktól tartva az emberek a tömegközlekedés helyett a saját autót választják. Vagy az, hogy ha alacsonyak maradnak az üzemanyagárak, az lassíthatja az elektromos autók forradalmát. Az olaj árfolyama igen érzékeny az általános gazdasági visszaesésre, a kereskedelem és a hajózás visszaesése is hozzájárult a kereslet nagymértékű csökkenéséhez.

Az olaj árfolyama ma kismértékben esik, 0,3 százalékos mínuszban áll.

