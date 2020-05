PwC: Nem nagy meglepetés a külföldiek hazai tulajdonszerzését szigorító intézkedés

A héten jelent meg egy új kormányrendelet, ami az EU-n kívüli külföldi befektetők hazai, stratégiailag fontos vállalatokban történő tulajdonszerzését szigorítja. A témával kapcsolatban Polacsek Csaba, a PwC Magyarországnál cégtárs és Fülep Dávid, a PwC vezető menedzsere válaszolt kérdéseinkre.

Volt-e bármilyen előjele a rendeletalkotásnak, mekkora meglepetés a Magyar Közlönyben megjelent új szabályozás?

Bár a kormány közelmúltbeli kommunikációjában nem utalt konkrétan ilyen intézkedésre, több alkalommal is hangsúlyozták, hogy minden lehetséges eszközt bevetnek a hazai tulajdonú vállalatokat védelme érdekében. Az NHP Hajrá! és a Hiventures felügyelete alatt indított tőkejuttatási programok mellett a mostani intézkedés is ezt a célt szolgálja. Ha valaki követi a nemzetközi gazdasági híreket, az láthatta, hogy számos európai ország már áprilisban szigorított a helyi vállalatokban történő külföldi befolyásszerzést szabályozó rendeleteken. Ezen országok közé tartozott például Olaszország és Spanyolország. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke másfél hete javasolta, hogy egy évre meg kéne tiltani kínai vállalatoknak, hogy európai cégeket vásárolhassanak fel. Emiatt sem gondoljuk, hogy a most meghozott intézkedés túl nagy meglepetést okozott volna.

Hogyan érintheti a rendelet a már folyamatban lévő tranzakciókat?

Fontos hangsúlyozni, hogy a rendelet csak az EU-n kívülről érkező, vagy EU-n kívüli tulajdonosok befolyása alá tartozó befektetőkre vonatkozik a szabályozás. Az elmúlt 10 évben a külföldiek által végrehajtott tranzakciók nagy részében a vevő valamelyik európai országból érkezett. Ennek megfelelően a jelenlegi szabályozás csak azokat a folyamatban lévő tranzakciókat érintheti, ahol nem európai a potenciális vevő, de véleményünk szerint ez a piac nagyon kis hányadát érinti, kivéve a napelempark fejlesztési projekteket, ahol a kínai befektetők jelentős érdeklődést mutatnak.

Mennyire sérülhet a hazai vállalatok külföldi befektetői megítélése?

Nem gondoljuk, hogy jelentősen befolyásolná a magyar vállalatok befektetői megítélését, mivel más országokban is bevezettek hasonló intézkedéseket és csak az EU-n kívüli vevőket érinti az új szabályozás. A szabályozás ráadásul nem tiltja, csak kontroll alá helyezi az EU-n kívüli befektetők magyarországi akvizícióit.

Hogyan hathat a rendelet a hazai vállalatok árazására?

A fentiekben leírtak alapján nem gondoljuk, hogy az új szabályozás jelentős hatással lenne a hazai vállalatok értékelésére.

Hogyan alakíthatja át a hazai tanácsadói szakmát az új szabályozás?

Nem számítunk emiatt jelentős piaci átrendeződésre. A szükséges esetekben a tranzakciós jogászoknak lesz plusz feladatuk a minisztériumi jóváhagyás beszerzése miatt.

