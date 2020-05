Sikeresen dokkolt a világ első magánűrhajója a nemzetközi űrállomáson

Szombat délután sikeresen felbocsátották Floridából a SpaceX űrhajóját két asztronautával a fedélzetén, nemrégiben pedig arról számoltak be, a SpaceX űrhajója sikeresen dokkolt a nemzetközi űrállomáson.

Kilenc év után először indultak a Nemzetközi Űrállomásra űrhajósok az Amerikai Egyesült Államokból. A Crew Dragon nevű űrhajón Robert Behnken és Douglas Hurley veterán asztronauták foglalnak helyet; előbbi 49, utóbbi pedig már 53 éves.

Az amerikai űrkutatási és űrhajózási hivatal (NASA) ezúttal nem önerőből, hanem Elon Musk milliárdos SpaceX nevű magánvállalatával együttműködve bocsátotta fel az űrhajót. Ez az első alkalom az amerikai űrhajózás történetében, hogy a NASA magáncéggel együttműködve indított űrexpedíciót.

They made it. After launching from on the Dragon Endeavour spacecraft yesterday, and have officially joined the crew today at 1:02pm ET — making history in the process. @NASAKennedy