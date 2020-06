Csaknem két és fél hónap zárva tartás után Portugáliában hétfőtől újranyitnak a mozik, a színházak és a koncerttermek a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatása érdekében elrendelt korlátozások lazítása keretében.

A tájékoztatás szerint a sportlétesítmények is megnyithatják a kapuikat, igaz, szigorúbb higiéniai előírások mellett, illetve a távmunka is opcionálissá válik. A lisszaboni régió kivételével országszerte kinyithatnak a bevásárlóközpontok is.

Az elmúlt 24 órában 297 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak Portugáliában, ebből 268-at Lisszabon térségében. Az országban eddig mintegy 32 500 esetet és 1410 halálos áldozatot regisztráltak.

Címlapkép: Shutterstock