Digitális ugrás jön a magyar bankoknál a koronavírus-válság nyomán?

A koronavírus-krízis közepette elsősorban mely területeken működött tovább zavartalanul a bank a digitális csatornákon, és mely területeken okozott problémát az ügyek intézése, a termékek értékesítése?

Erre a kérdésre a legrövidebb válasz: bankunk továbbra is zavartalanul üzemelt és üzemel. A járvány kezdete óta minden munkanap biztosítottuk az összes bankfiókunkban akár a komplexebb ügyintézés lehetőségét is ügyfeleinknek a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. A bankfióki kiszolgálás mellett zavartalanul működtek digitális csatornáink, megnöveltük a telefonos ügyfélszolgálatunk kapacitását és egy új, a személyes és digitális kiszolgálást ötvöző videóchates szolgáltatást, az MKB VideóBANK-ot is elindítottuk.

A banknál zajló vagy még csak tervezett fejlesztések közül melyek kerültek előrébb a sorban? Az elmúlt két hónapban mennyire változtak meg a prioritások ebben?

Alapvetően elmondható, hogy nem várt minket felkészületlenül a válság, és ez abból is látszik, hogy a digitális roadmapünk összetételén alapjaiban nem változtattunk. Fontos azonban látni, hogy a jelen helyzet szülte reakciók - kiemelten a hitelmoratórium technológiai és üzleti hatásai - is értékes banki erőforrásokat kötnek le. A nyertes stratégia szerintem, ha egyrészt ezekben a reakciókban is megkeressük a lehetőségeket (például plusz ügyfélbizalom, ügyfélélmény), másrészt stratégiai szinten képesek vagyunk megtartani a kellő fókuszt a jövőépítő fejlesztéseken. Egy ilyen példa részünkről a videóchates szolgáltatás bevezetésének felgyorsítása: belső kick-offtól bevezetésig alig több mint 2 hét alatt.

A banki belső működésen mennyire látszik meg majd a járvány hatása? Várhatók-e hosszabb távú szervezeti, működési változások a COVID-válság nyomán? Például az agilis működés jobban előtérbe kerülhet-e mindezek miatt?

A belső működés egyértelműen legnagyobb változása az, hogy a bank munkatársainak nagy része – teljes munkavállalói létszám 70%-a, a fióki dolgozók nélküli állomány több mint 90%-a - távmunkában végzi munkáját március közepe óta. Ez a rendszer - jelenlegi terveink szerint - hosszú távon beépül életünkbe. Ez nagyfokú bizalmat igényel a kollégák felé és másfajta vezetési módszereket. Én személyesen hiszek abban, hogy versenyelőnye származhat annak a banknak, aki ezt a kódot helyesen megfejti és még nem is pontosan látjuk milyen izgalmas lehetőségek származnak egy nagyobb arányú távmunkára lehetőséget adó működésből.

Hol tart most a bankszektor digitális ügyfélélményben a fintechekhez, bigtecekhez képest? Hol teljesít jól, mely területeken van lemaradásban?

A klasszikus univerzális bankok fontos kihívása, hogy egy nagyon széles szolgáltatás-palettával rendelkeznek, amin sokszor nehezen találnak fókuszt és a sikeres transzformációhoz szükséges képességeiket (legyen ez kompetencia, gondolkodásmód vagy szervezeti működés) még nem teljesen építették ki. Ennek következtében bőven találunk alacsony ügyfélélményt biztosító vagy akár “fintech szemmel” sikertelen digitális szolgáltatást. Ma kijelenthető, hogy adott szolgáltatás szintjén mért ügyfélélményben a fintechek és a bigtechek általában többnyire jobbat nyújtanak. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a klasszikus bankrendszer funkcióját egyelőre a fintech-bigtech szektor nem látja el és egyikük talán nem is fogja tudni, másikuk pedig nem is akarja.

Akár a hazai, akár a nemzetközi bankszektort nézzük, a digitális fejlődés mérőszámok nélkül is szemmel látható. Ennek a fejlődésnek adhat egy újabb lökést a koronavírus okozta helyzet és az abból következő változás az ügyfélszokásokban - a gyorsulással pedig egyre nagyobb előtérbe fog kerülni a core banki szolgáltatások digitális transzformációja, ami sokkal több mint az analóg folyamatok digitalizálása. Azok, akik kellő figyelmet fordítanak az élményre az alapvető szolgáltatásaik digitális térbe költöztetésekor, komoly ugrásra készülhetnek a következő években itthon is.