Emelkedik a magyar tőzsde, tépik az OTP-t

Emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 1,1 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül a Mol és Richter esik, a Magyar Telekom emelkedik, az OTP pedig felpattant, már 3,8 százalékos pluszban jár. Bár vállalati hír nem érkezett, a nemzetközi részvénypiac hangulat kedvező, az emelkedésnek pedig technikai okai is lehetnek. Nagyot emelkedett múlt héten az OTP, a 23,6 százalékos Fibonacci szintet sikeresen leküzdötte az árfolyam, most pedig a 10 887 forint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci szintre érdemes figyelni, amelyet leküzdve megnyílhatna az út az 50 százalékos Fibonacci szint felé, és ekkor megtörténne a március közepén hagyott rés betöltése is.