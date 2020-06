Megvan a döntés, olvadnak a mínuszok Európában

A német kormány tegnap a vártnál jóval nagyobb gazdaságösztönző csomagot jelentett be, amelynek egyik része az, hogy megemelik az elektromos és hibrid autók vásárlásához nyújtott támogatást. Az autógyártók eredetileg azt szerették volna, ha a modern benzines és dízeles autók vásárlását is támogatta volna az állam, azok azonban kimaradtak a programból, amellyel kapcsolatban már most körvonalazódik, kik lehetnek a nyertesei és vesztesei.