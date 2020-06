Koronavírus ellen küzdő gigacégek egyesíthetik erőiket

A koronavírus-járvány miatt a gyógyszercégek a szalagcímek és a tőzsdei összefoglalók főszereplői, a szektor két nagy szereplője, a legfrissebb lapértesülés szerint a hírekben gyakran szereplő AstraZeneca megkereste a szektor egyik legfelkapottabb szereplőjét, a Gilead Sciences-t, a brit cég vezetői ugyanis azt szeretnék, ha a két vállalat egyesülne.

Egyesülhet a világ két vezető gyógyszeripari vállalata, az AstraZeneca és a Gilead Sciences tudta meg az ügyet jól ismerő bennfentesektől a Bloomberg. Az ügyre rálátó informátorok úgy tudják, hogy az AstraZeneca még áprilisban kereste meg a Gilead-et az esetleges tranzakcióval kapcsolatban.

A két vállalatról az elmúlt hetekben többször is írtunk:

Az AstraZeneca többek között a koronavírusos betegek kezelésére szolgáló készítményen dolgozik, a vállalat szerint a klónozott antitestek befecskendezése hatásos lehet a koronavírussal szemben, különösen a fertőzés korai szakaszában. A brit gyógyszercég vezérigazgatója, Pascal Soriot a héten elmondta, hogy egy olyan kezelést fejlesztenek, ami két különböző antitestet kombinál, így csökkentve annak esélyét, hogy a vírus ellenálljon. Az antitest terápia drágább, mint az oltóanyag-gyártás, a gyógyszercég szerint a használatánál priorizálni kellene az idősebbeket és a veszélyeztetettebbeket előre véve, akiknek a szervezete nem tud megfelelő választ adni a fertőzésre. Az AstraZeneca a héten írt alá egy megállapodást 300 millió dózis vakcina legyártására, amit a Jenner Institute és az Oxfordi Egyetem közösen fejleszt. Már el is kezdték a gyártást a klinikai tesztekhez. A tesztek Brazíliában kezdődtek, a járvány legújabb gócpontjában.

A Gilead Sciences a koronavírus ellen is bevetni készült egyik készítményével, a remdesivir nevű antivirális készítményével került a reflektorfénybe, amellyel kapcsolatban a legfrissebb hír, hogy a hármas fázisú vizsgálatok során a kevésbé súlyos koronavírusos betegeknek is segített az eredetileg ebola ellen kifejlesztett készítmény, de csak az ötnapos kezelést kapó pácienseknél volt szignifikáns az eltérés.Az AstraZeneca a világ egyik vezető kutatásorientált gyógyszervállalata londoni központtal, amely kiterjedt kutatás - fejlesztési, és gyógyszergyártási tevékenységet folytat és részvényeit a világ vezető tőzsdéin is jegyzik. A vállalat 1999-ben svéd és brit gyógyszeripari cégek egyesülésével jött létre, és azóta biotechnológiai vállalatokat is magába tömörítő nagyvállalatként tevékenykedik a világ több mint 100 országában. A nagyvállalatnak több mint 62 000 alkalmazottja van, ebből 11 000 munkatárs kutatás-fejlesztési területen dolgozik. A fő kutatási centrumok Svédországban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban találhatók. A közép-kelet-európai klinikai kutatási részleg központja a magyarországi AstraZeneca Kft. budapesti irodájában található. Az AstraZeneca számos innovatív gyógyszert fejlesztett ki, gyártott és forgalmazott eddig is, és továbbra is arra a 6 terápiás területre koncentrál, amely az emberiséget sújtó legsúlyosabb betegségekkel foglalkozik, és amely területeken – munkatársainak tudása és kapacitása segítségével – a legtöbbet teheti az emberek egészségének javítása érdekében.

A Gilead Sciences egy amerikai gyógyszercég, amely gyógyszereket kutat, fejleszt és forgalmaz. A társaság elsősorban a HIV, hepatitis B, hepatitis C és influenza kezelésében alkalmazott vírusellenes gyógyszerekre fókuszál, ideértve a Harvoni és Sovaldi gyógyszereket is.

Mindkét vállalat tőzsdén jegyzett, és mindkét cég részvénye kifejezetten jól teljesít idén. Az AstraZeneca árfolyama 8 százalékot emelkedett 2020-ban,

A Gilead Sciences árfolyama 18 százalékkal került feljebb idén.

Az árfolyam emelkedésével mindkét vállalat piaci kapitalizációja is meredeken emelkedett, az AstraZeneca piaci értéke már meghaladja a 140 milliárd dollárt, a Gilead Sciences értéke pedig közel százmilliárd dollár.

A Reuters adatbázisa alapján az AstraZeneca a 8., a Gilead pedig a 14. legnagyobb piaci értékű tőzsdén jegyzett gyógyszergyártó a világon.

A két vállalat összesített árbevétele alapján az iparág második legnagyobb szereplője lenne.

Címlapkép: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images