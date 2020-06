Nehéz időszak vár a Volkswagenre, megszorítások jönnek, fontos modellek gyártását állíthatják le

A Volkswagen vezére, Herbert Diess előadást tartott a konszern felsővezetőinek, ahol a vállalatcsoport jövőjéről, a modellpaletta alakulásáról, az autógyártó szempontjából legfontosabb, kínai piacról és a Tesláról is beszélt.

Múlt hét csütörtökön fontos beszédet tartott a VW-konszern első embere a vállalat felsővezetői előtt. A belső eseményről kiszivárgott információk alapján a Volkswagen újabb költségcsökkentésre készül, ami akár modellek sorsát is megpecsételheti, és amely további létszámcsökkentéssel is járhat. A belső eseményről származó információkat a konszern egyik szóvivője is megerősítette, igaz, hozzátette, végleges döntésekről egyelőre még nincs szó.

Diess a következőkről beszélt az eseményen:

A konszernnek jelentősen csökkentenie kell a K+F-kiadásokat, a beruházásokat és a fix költségeket a jelenlegi tervekben szereplő értékekhez képest.

A Volkswagen márkánál a dologi kiadásokat legalább 20 százalékkal kell csökkenteni. Újabb kiadásokhoz nem rendelnek hozzá egyszerűen a tavalyi költségvetésnek megfelelő összegeket, minden kiadást meg kell indokolni.

A vállalat nettó likviditása a gyenge kereslet miatt legalább júliusig csökkenni fog.

2020-ban a vállalatcsoport nem minden márkája fog profitot elérni.

A konszern több modellje is veszteséget termel, így az elektromos e-Up, amelyiken autónként 5000 euró a veszteség, és a szintén elektromos E-Golf is hasonlóan veszteséges. Ezekkel szemben az elektromos ID.3 a kezdetektől fogva nyereséget termel majd.

Akár a fontosabb modellsorozatoknál is vizsgálják, hogy melyik modellek gyártását szüntethetik meg, a döntések következtében akár munkahelyek is megszűnhetnek.

Kína a konszern legfontosabb piaca, ezen a piacon sem magától értetődő, hogy a VW piacvezető. Ezen a piacon érdemi növekedést csak elektromos autókkal lehet elérni, azon a piacon viszont a piacvezető jelenleg a Tesla.

Diess elismerte, hogy szoftverfronton nagy a konszern lemaradása, szerinte évek telnek majd el, mire ezen a területen az élmezőnyben versenyezzen a Volkswagen, jelenleg a vállalat autóiban használt szoftverekben alig néhány kódsor jön a konszerntől. Hogy ezen a helyzeten gyorsan változtassanak, a VW új autószoftver szervezetének július 1-től fel kell állnia.

A belső eseményre múlt hét csütörtökön került sor, a hírek azonban a hétvégén szivárogtak ki, ma a befektetők jól fogadták az információkat, a Volkswagen árfolyama 3,3 százalékot emelkedett, idén 13 százalék mínuszban áll az árfolyam.

(AutomobilWoche)

Címlapkép: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images