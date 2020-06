Ez lesz a repülés történetének legsötétebb éve

A koronavírus-válság miatt a légiközlekedési ágazat rekord mértékű, 84 milliárd dolláros éves szintű veszteséget fog elszenvedni 2020-ban a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) becslése szerint.

Az IATA legfrissebb előrejelzése szerint az utasforgalom 2021-ben 55 százalékkal nőhet az ideihez képest, viszont még így is a 29 százalékkal gyengébb lesz, mint a 2019-ben tapasztalt szinteken volt.

Pénzügyi szempontból 2020 lesz a repülés történetének legrosszabb éve

– közölte Alexandre de Juniac, az IATA elnök-vezérigazgatója.

Az IATA becsélése szerint az iparág további 15,8 milliárd dolláros ütést szenved majd el profitsoron 2021-ben, mivel a javuló utasforgalom jóval elmarad majd a válság előtti szinttől, a légitársaságok pedig visszavágják a díjaikat, hogy élénkítsék a keresletet és piacot szerezzenek.

Még az olyan piacokon is, ahol a koronavírus fertőzési rátája jelentősen visszaesett, a légitársaságoknak továbbra is nehézséget okoznak a különböző utazási korlátozások, és a fogyasztók társadalmi távolságtartás miatti kialakult óvatossága. Nagy-Britanniában ezen a héten 14 napos karanténszabályt vezettek be az országba érkező utazóknak, amely kiváltotta az légi közlekedési iparág több szereplőjének ellenérzését, a brit turisztikai ágazat legnagyobb vállalatai jogi eljárást kezdeményeznek az intézkedés visszavonására.

Az IATA szorgalmazza, hogy az egyes kormányok oldják fel a karantén intézkedéseket, azzal érvelve, hogy a gépek fedélzetén bevezetett biztonsági intézkedések, ideértve a kötelező maszkviselést, elegendők.

(Reuters)

Címlapkép: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images