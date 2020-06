Felépítettem a cégem, sikeresen működtettem évtizedekig, de most már tovább adnám - Mégis hogyan?

A generációváltás finanszírozása

Mikesy Álmos, a Hiventures vezérigazgató-helyettese azt mutatta be előadásában, hogy a generációváltás folyamatában a kockázati tőke-alapkezelő milyen szerepet tud vállalni és milyen megoldásokat kínál a hazai kkv-k számára. Erre jött létre ugyanis a KKVPRO üzletág tavaly szeptemberben.

Az MFB Csoport tagjaként, finanszírozó társaságként az a feladata a több, mint 3 éve létrejött Hiventures-nek, hogy a piacon jelenlévő hiányosságokat, piaci kudarcokat a finanszírozásban orvosolja. A Hiventures nem a piaci szereplőkkel versenyez, vagy helyettesíti őket, hanem ott fejti ki a tevékenységét, ahol valamilyen okból kifolyólag a piaci szereplők a finanszírozási igényeket nem vagy nem elégségesen tudják kielégíteni - fejtette ki a vezérhelyettes.

A tavaly indított, hazai kkv-kat célzó program esetében három fő irányt határozott meg a tőkealap-kezelő, a kkv-kat érintő három fő kihívás mentén - emlékeztetett. Ezek a generációváltás, a piaci konszolidáció és a külföldi terjeszkedés.

A Hiventures azokban az esetekben tud tőkebefektetési partnerként beszállni egy generációváltási folyamatba, ahol alapvetően a családon belüli átadás nem megoldott - magyarázta Mikesy Álmos.

Kiemelte, hogy ha egy sikeres generációváltás valósul meg, nem családon belüli átadás keretében és ezt a Hiventures képes finanszírozni, akkor ennek köszönhetően megőrizhető a családi érték, amit a tulajdonos a vállalkozáson keresztül felépített az elmúlt évtizedekben. Mikesy Álmos arról is megosztotta gondolatait, hogy milyen tényezők nehezíthetik az akvizíciót: ilyen például, ha meginog az eladási szándék, vagy az eladó részéről irreális elképzelés alakul ki a cég értékét illetően, vagy a tulajdonos bizalmatlan és egyfajta one man show a cég, vagyis túlságosan is a tulajdonos személye köré épül.

Befektetői szemmel viszont pozitívum egy ilyen cégvásárlás kapcsán, hogy ha a felvásárolni kívánt cég jól prosperál, már van múltja a cégnek, nem pedig csak egy üzleti tervről beszélünk - magyarázta a Hiventures vezérigazgató-helyettese, aki azt is elárulta, hogy egy-egy ilyen ügyletnél abban hisznek, hogy az elvágás, átadás ne legyen azonnali, hanem a korábbi tulajdonos az akvizíciót követően még két évig maradjon a cég életében. Ez az egyik kulcsa annak, hogy a cég legalább olyan minőségben tudjon működni, mint a felvásárlás előtt - mondta Mikesy Álmos.

Egy ilyen tranzakció esetén egy ideális finanszírozási mixben hiszünk, amikor a tőkebefektetés és önerő mellett megjelenik a banki finanszírozás is

- húzta alá a szakember, aki azt is kiemelte, hogy a befektetés során fontos szempont, hogy milyen a vásárló, befektetési partner személye, referenciája. Mikesy Álmos a tőkeprogram keretében nyújtott finanszírozás részleteit is megosztotta a hallgatósággal:

Mitől függ a cégem értéke?

Endrődi András előadásában a 2020-as évek generációváltását az 1990-es évek rendszerváltásához hasonlította. Harminc évvel ezelőtt a 2250 állami cégből kb. 1300 gazdasági társasággá alakult, és számos cég eladósorba került a privatizációs nyomás keretében. A mostani generációváltási időszakban 2000 hazai nagy és közepes cég van a fókuszban, ezek fele van magántulajdonban, fele külföldi kézben. Ezek azok a cégek, amelyeknek az eredménytermelőképessége (EBITDA) éves 1 millió euró felett van - fogalmazott.

Nagy a nyomás a gazdasági alakulásra, mivel ezen nagyobb hazai cégeknél a tulajdonos vezetők átlag életkora 65 év

- mutatott rá a Concorde MB Partners partnere, aki úgy vélekedett, hogy a körülmények alapján minden adott kéne legyen a sikeres generációváltások lebonyolítására:

a szabályozási környezet adott,

a források elérhetőek, bőséges kínálat, alacsony kamatok mellett,

a magánvagyonok léteznek

Ezek alapján arra lehetne számítani a szakember szerint, hogy a következő 5 évben 200-300 tranzakció történik meg. Azonban ezek nem olyan sebességgel valósulnak meg, mint ahogy azt várni lehetne és összességében alig történnek ezen a téren tranzakciók - értékelte az elmúlt éveket a CMBP partnere.

Miért nem történnek meg olyan nagy számban ezek a tranzakciók? - tette fel a kérdést Endrődi András, aki egy generációváltó cég esetében 5 lehetséges utat azonosít a folyamat lebonyolítására. Ezek közül kettő belső átadásnak mondható: ilyen az átörökítés a családon belül és a meglévő management tulajdonosi kivásárlása (MBO). A külső átadáshoz sorolható a külföldi vevő megjelenése, a belföldi cég megjelenése, illetve az MBI, amikor hazai magánszemélyek szállnak be tulajdonosként a cégbe.

Bármelyik forgatókönyv is valósul meg, a független menedzsment és intézményesülő működés kialakítása kritikus jelentőségű

- húzta alá Endrődi András, aki a prezentációjában azt is bemutatta, hogy milyen tényezők különböztetik meg a szervezett vállalatokat a szervezetlen vállalkozásoktól és hogy a cégértékelés során fontos szorzószámot milyen tényezők befolyásolják.

A cégek értékesíthetőségét és átadhatóságát, magát a cég értékét azzal jelentősen lehetne javítani, ha az adott vállalat független felsővezetéssel és kiépült menedzsmenttel rendelkezne

- üzente a hallgatóságnak zárszavában a tranzakciós tanácsadó szakember.

Címlapkép forrása: Getty Images