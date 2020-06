Rég nem látott esés az amerikai tőzsdén, több mint 1800 pontot zuhant a Dow

Közben Donald Trump megpróbálta valamelyest felbeszélni az árfolyamokat, eddig kevés sikerrel, és persze közben a Fednek is odaszúrt egyet. Az elnök szerint az idei harmadik és negyedik negyedév már nagyon jó lesz, 2021 pedig az egyik legjobb valaha, ráadásul hamarosan lesz vakcina és kezelés a koronavírus ellen.

The Federal Reserve is wrong so often. I see the numbers also, and do MUCH better than they do. We will have a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter, and one of our best ever years in 2021. We will also soon have a Vaccine & Therapeutics/Cure. That’s my opinion. WATCH!