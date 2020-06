Oldódik a feszültség a tőzsdéken, emelkedés jöhet Amerikában

Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékkal került feljebb, míg a CAC 1,8 százalékos pluszban jár. Az általánosan kedvező nemzetközi hangulat mellett kitart az emelkedés a magyar tőzsdén is, az erősödést a 4iG, Opus, OTP hármas vezeti. Az OTP árfolyamára pozitív hatással lehetett a bank Reutersnek adott tegnapi interjúja, amelyben arról számolt be a bank, hogy továbbra is vizsgálják az akvizíciós lehetőségeket a CEE régióban. Az interjúban arról is szó volt, hogy Magyarországon és a régió legtöbb országában enyhébb lehet a recesszió, mint Nyugat Európában, a kilábalás pedig gyorsabb lehet.