Zsiday: Magyarországon véget ért a hét bő esztendő

A magyar gazdaságban megtört a lendület, amit nehéz lesz újra beindítani, nagyon komoly versenyképességi és államszervezeti változásokra, és a független demokratikus intézményrendszer visszaépítésére lenne szükség, hogy hosszú távon ne szakadjunk le. Ettől még lehet útépítés, sőt a beszállítói láncokban is bent maradunk, de nem lesz AI, biotech meg űrtechnológia, bennragadhatunk a huszadik században, Magyarországon véget ért a hét bő esztendő, véli Zsiday Viktor, akivel a koronavírus-járvány kezeléséről, a pandémia második hullámának gazdasági hatásairól, home office-ról, az ingatlanpiacról és természetesen a részvénypiacokról is beszélgettünk. Az ismert tőkepiaci szakember azt is elárulta, miben tartja most a megtakarításait.