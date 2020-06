Durvul a tőzsdei rali, fejvesztve menekülnek a shortosok

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kedvező részvénypiaci hangulat uralkodik ma, amely mögött egyik részről az amerikai jegybank hétfői bejelentése áll, amely szerint egyedi vállalati kötvények vásárlásába kezd a Fed azok másodpiacán. Emellett koronavírus fronton is kedvező hírek érkeztek, és az amerikai kiskereskedelemi forgalom is alaposan megugrott a friss adatok szerint. Európában nagyot emelkedtek a vezető indexek, a magyar tőzsdén is jelentős erősödést látunk a keddi kereskedésben, a blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban. A jó hangulat Amerikában is kitart, a tengerentúli tőzsdék 2-3 százalékos emelkedést mutatnak.