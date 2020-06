Jó a hangulat, újra izgalmas szinten áll az OTP

Már másodszor fut neki egy fontos szintnek az OTP. Ha sikerül áttörni, nagy tér nyílhat meg az emelkedés előtt.

Március közepén egy hatalmas, 860 forintos rés alakult ki az OTP grafikonján, a múltbeli tapasztalatok alapján ezek a gap-ek általában betöltésre kerülnek, és ez az OTP-nél is megtörtént. Nem most, hanem már a múlt hét elején, akkor azonban túl messziről futott a gap felső szélének az árfolyam, ezért is valószínűsítettük, hogy első körben még lefordulás következik a 11 800 forint körüli szintről.

A korrekció meg is történt, egészen 10 670 forintig esett az OTP árfolyama, ott a rés alsó széle és egy fontos Fibonacci szint által kijelölt szint megfogta az esést, és onnan pattant az árfolyam.

Ma újra a március közepi rés felső széléig emelkedett az árfolyam.

Amennyiben sikerül felfelé áttörni ezt a szintet, akár közel 900 forintos tér nyílhat meg az emelkedés előtt.