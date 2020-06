Megnyitotta első magyarországi üzletét az eMag

Az eddig itthon kizárólag internetes kereskedelemben érdekelt eMAG.hu megnyitotta első magyarországi üzletét a budapesti Erzsébet körúton. A hagyományos bolti kereskedelem felé való nyitással a vállalat tovább növelné piaci részesedését, és hamarosan további üzletek megnyitását is tervezi – derült ki a társaság közleményéből.

A budapesti Erzsébet körút 18. alatt található, 77,48 négyzetméter alapterületű üzlethez 57 négyzetméter alapterületű, több ezer termék tárolására szolgáló raktár tartozik. A várható kereslet nyomán főleg számítástechnikai, szórakoztatóelektronikai eszközök, kiegészítők, illetve háztartási kisgépek lesznek azonnal elvihető készleten, 2020. június 22. és 27. között az első magyarországi eMAG üzlet jelentős nyitási kedvezményekkel várja a vásárlókat.

A budapesti üzletbe az utcáról betérve is bárki vásárolhat az eMAG kínálatából, ugyanakkor a bolt egyben átvételi pontként is funkcionál: a www.emag.hu webáruházban leadott megrendeléseket itt akár aznap, vagy a következő munkanapon átvehetik majd a vásárlók - erre a kizárólag online zajló értékesítés keretében korábban nem volt mód. Az üzlet személyzete e mellett a megrendelésekkel kapcsolatos kérdések megoldásában, illetve a megfelelő termékek kiválasztásában, beállításában is segíteni tud a vásárlóknak és érdeklődőknek.

Nagy örömömre szolgál, hogy az egyik első megvalósult projekt a kezem alatt az eMAG.hu hibrid üzleti modellre való alakítása lehetett. A vállalat az elmúlt hét évben a magyar e-kereskedelemi piacon is rohamléptekkel haladt, és az offline kereskedelem terén sem lesz ez másképp: még az idén tervezzük egy újabb budapesti, és több vidéki eMAG-üzlet megnyitását

- mondta Várkonyi Balázs, az eMAG ügyvezető igazgatója.

Az eMAG 2013 óta van jelen Magyarországon, mostanáig azonban kizárólag e-kereskedelemben volt aktív, amelyben 2019-re piacvezető szerepet ért el. A társaság 2019-ben jelentette be, hogy fúziót hajt végre a webáruházzal és országos szaküzlet-hálózattal egyaránt rendelkező Extreme Digitallal, a korábbi piacvezetővel.

Bár a koronavírus-vészhelyzet némileg lassította a két vállalat egyesülését, az eMAG és az Extreme Digital már egységes mutatók és üzleti kimutatások mentén működik, már közös stratégia alapján zajlanak a beszerzési és készletezési folyamatok, illetve a két szervezet működésének összehangolása is megkezdődött.

Az eMAG márkanév a hazai vásárlók körében is összeforrt a megbízhatósággal, a szakértő munkatársak nyújtotta segítséggel, a széleskörű szolgáltatások biztosításával, valamint a magas színvonalú vásárlói élménnyel. Az Extreme Digitalnál már bizonyított hibrid üzleti modell alkalmazásától az eMAG.hu azt reméli, hogy a vevőkkel való közvetlen kapcsolat létesítése révén tovább emeli majd az ügyfélélményt, a kényelmet, és a vásárlók márkahűségét.

Az eMAG-ról

Az eMAG a régió vezető online kereskedőjeként 4 országban folytatja tevékenységét: Romániában, Magyarországon, Bulgáriában és Lengyelországban. Az elmúlt 18 évben a cég olyan technológiai alapú szolgáltatásokba fektetett, amelyek az ügyfelek számára idő- és pénzmegtakarítást jelentenek. Ilyenek például a „csomag felbontása fizetés előtt”, a „30 napon belüli termékvisszaküldés”, a „háztól-házig garancia” és a lehető legoptimálisabb online felhasználói élmény kialakítása. A cég széles választékkal várja ügyfeleit: az IT termékektől, háztartási eszközökön és gépeken át, a mobil és okos eszközökön keresztül, a divat és baba-mama termékekig rengeteg árukategória megtalálható. A folyamatosan bővülő felhozatal bárhonnan elérhető, hiszen a weboldalon és mobilalkalmazáson keresztül is adható le megrendelés Magyarországról. Az eMAG az ún. Marketplace felületén keresztül támogatja továbbá az e-kereskedelem körforgásába csatlakozni vágyó, feltörekvő vállalkozásokat, megadva minden támogatást az online értékesítéshez.

Címlapkép forrása: eMAG